10 mars (ancien calendrier)/23 mars (nouveau)

GRAND CARÊME

Saint Codrat, avec saints Denis, Cyprien, Anect, Paul, Crescent, un autre Denis, Victorin, Victor, Nicéphore, Claude, Diodore, Sérapion, Papias et Léonide, tous martyrs à Corinthe avec de nombreux compagnons (258) ; sainte Anastasie, recluse à Scété (567) ; saint Droctové, abbé de Saint-Germain-des-Prés, disciple de saint Germain de Paris (580) ; saint Émilien, confesseur (675) ; saint Jean de Khakhouli (X-XIème s.) ; saint Michel d’Agrapha en Thessalie, néo-martyr grec (1544) ; saint hiéromartyr Démètre (Legeïdo), prêtre (1938).

SAINTS CODRAT

Laissé orphelin alors qu’il était encore un nouveau-né, saint Codrat fut nourri par une nuée qui descendait du ciel et lui procurait tout ce qui lui était nécessaire. Il vécut ainsi dans la solitude, à l’imitation du saint Précurseur, en n’ayant d’autre souci que de plaire à Dieu, jusqu’à l’âge de vingt ans. Établi à Corinthe au temps de la persécution de Dèce (249-251) et de Valérien (253-259), pour y étudier la médecine, il se lia d’amitié spirituelle avec d’autres jeunes chrétiens qui souhaitaient se consacrer au Seigneur. Arrêtés par ordre du proconsul Tertius, ils furent soumis à la flagellation et à d’autres terribles supplices après une noble apologie de leur espérance. Puis on les attacha derrière des chevaux et on les traîna à travers les rues, jusqu’à l’extérieur de la ville où ils furent décapités. Une fontaine d’eau vive, qui avait la propriété de guérir toutes sortes d’infirmités, jaillit sur le lieu de leur martyre, où l’on construisit par la suite une église pour abriter leurs reliques.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de saint Codrat, ton 1

Célébrons par des chants mélodieux / le chœur des six athlètes victorieux / Codrat, Paul, Anecte et Denys / avec Crescent et Cyprien, / car en présence de la sainte Trinité / sans cesse ils intercèdent pour nos âmes.

Kondakion de saint Codrat, ton 4

Martyrs de Corinthe ayant lutté vaillamment, / comme lampe à six lumière vous avez lui / pour éclairer de vos miracles l’entière Église du Christ.

LECTURE DES PROVERBES (Proverbes V, 15 – VI,3)

Bois des eaux de tes vases et des sources de ton puits.

Prends garde que chez toi les eaux ne débordent de ta fontaine,

et que tes eaux ne s’écoulent dans les places publiques.

Possède-les seul, et que nul étranger n’y ait part.

Que l’eau de ta fontaine soit vraiment à toi,

et réjouis-toi en la femme de ta jeunesse.

Qu’elle soit pour toi comme la biche bien-aimée,

comme le faon de tes grâces ;

qu’elle soit considérée comme ton bien propre,

qu’elle t’assiste en toutes circonstances ;

car, ravi de son amour, tu vivras longtemps.

Garde-toi de l’intimité avec une étrangère ;

ne te laisse pas enlacer dans les bras d’une femme qui n’est point la tienne. Car les voies de l’homme sont devant les yeux du Seigneur,

et Il observe tous ses sentiers.

Les iniquités pourchassent l’homme,

et chacun est étreint par les chaînes de son péché.

Un tel homme meurt comme ceux qui n’ont point de discipline,

et il a été renversé dans la plénitude de ses jours ; et sa folie l’a perdu. Mon fils, si tu t’engages pour un ami, tu livres ta main à un ennemi ;

car les lèvres de l’homme sont pour lui un filet très fort,

et il est pris par les lèvres de sa propre bouche.

Fais, ô mon fils, ce que je te recommande, et veille à te sauver ;

à cause de ton ami, tu t’es mis entre les mains des méchants ;

hâte-toi de t’affranchir, et stimule l’ami pour qui tu as répondu.