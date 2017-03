13 mars (ancien calendrier)/26 mars (nouveau)

GRAND CARÊME

Dispense d’huile et de vin

Translation des reliques de saint Nicéphore, patriarche de Constantinople (en 842); saints Africain, Publius et Térence, martyrs (IIIème s.); sainte Christine, martyre en Perse (IVème s.) saint Pient, évêque de Poitiers (vers 564) ; saint Vincent, moine à Magny (VIIème s.) ; saints néo-martyrs de Russie : Nicolas (Popov), prêtre (1919) ; Grégoire (Pospelov), prêtre (1921), Michel (Okolovitch), prêtre (1938).

TRANSLATION DES RELIQUES DE SAINT NICÉPHORE LE CONFESSEUR

Lorsque saint Méthode [14 juin] monta sur le trône épiscopal de Constantinople après la déposition du patriarche hérétique Jean (842), il s’adressa sans tarder à l’empereur Michel et à sa mère, l’impératrice régente Théodora [11 fév.], en leur disant qu’il n’était pas juste de laisser en exil le corps du saint patriarche Nicéphore qui, ayant vaillamment confessé le dogme orthodoxe sur la vénération des saintes icônes, était mort loin de son troupeau spirituel après quatorze ans d’un âpre exil. La souveraine ayant acquiescé à cette proposition, saint Méthode suivit les envoyés impériaux en compagnie d’un grand nombre de prêtres et de moines jusqu’au monastère de Saint-Théodore, où le saint avait été enseveli dix-neuf ans plus tôt. Ils trouvèrent les précieuses reliques intactes et les déposèrent sur un navire impérial, qu’ils escortèrent solennellement au chant d’hymnes spirituelles. Lorsque le navire parvint en vue du port, l’empereur et tout le Sénat vinrent à sa rencontre, tenant à la main des cierges allumés, et ils vénérèrent pieusement les saintes reliques, puis, les portant sur leurs épaules, ils les amenèrent à la Grande Église (Sainte-Sophie), où l’on célébra une veille de toute la nuit en l’honneur du patriarche. À l’issue de cette cérémonie, on transporta le corps de saint Nicéphore, avec la même pompe, jusqu’à l’église des Saints-Apôtres, pour l’y déposer en compagnie des empereurs et de ses saints prédécesseurs.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire des défunts, ton 2

Apôtres, martyrs et prophètes, hiérarques, sages et justes, qui avez mené le bon combat, qui avez gardé la foi, qui êtes libres auprès du Sauveur, nous vous prions, suppliez Le pour nous de sauver nos âmes.

Kondakion de saint Nicéphore, ton 1

Le chœur des Patriarches célèbre par des chants et des louanges ta mémoire sacrée, illustre Nicéphore, car il a reçu ton âme passée de terre vers le ciel. En ce jour la sainte Eglise, magnifiant le Christ, glorifie le seul Ami des hommes, notre Roi.

Évangile du jour

(Mc I, 35-44)

Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche; et Il leur répondit: Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi; car c’est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui dit d’un ton suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur-le-champ, avec de sévères recommandations, et lui dit: Garde-toi de rien dire à personne; mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage.