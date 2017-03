15 mars (ancien calendrier)/28 mars (nouveau)

GRAND CARÊME

Saints Agapios, Païssios, Timolaüs, Romulus, deux Alexandre et deux Denis, martyrs à Césarée de Palestine (303) ; saint hiéromartyr Alexandre de Side en Pamphylie (275) ; saint Nicandre, martyr en Égypte (vers 302) ; saint Ysice (ou Hésychius), évêque de Vienne (vers 490) ; saint Tranquille, abbé à Dijon (540) ; saint Manuel le Crétois, néo-martyr grec (1792) ; saints néomartyrs de Russie : Alexis (Vinogradov), prêtre (1938), hiéromartyr Michel (Bogoslovsky), prêtre (1940).

SAINTS AGAPIOS, PAÏSSIOS, ROMULUS ET LEURS COMPAGNONS

Au cours de la seconde année de la grande persécution déclenchée par Dioclétien contre les chrétiens (305), alors que le gouverneur de Palestine, Urbain, s’employait avec une cruelle ardeur à faire appliquer les édits de l’empereur en faisant sacrifier tous les habitants, il ordonna d’organiser une grande fête publique à Césarée, au cours de laquelle les chrétiens récalcitrants devaient être livrés aux bêtes. Saisis par l’amour du Christ, six jeunes gens, après s’être fait lier les mains, se présentèrent dans l’amphithéâtre en courant et en clamant à la foule qu’ils étaient chrétiens. L’un était originaire du Pont et se nommait Timolaüs, un autre de Tripoli en Phénicie et s’appelait Denys, un troisième était sous-diacre de l’Église de Diospolis et avait pour nom Romulus, deux autres étaient Égyptiens et se nommaient Alexandre et Païssios (ou Paésis), et le dernier, nommé lui aussi Alexandre, était de Gaza. D’abord stupéfait par leur soudaine intervention, le gouverneur les fit jeter en prison. Peu de jours après, on leur adjoignit Agapios, qui avait déjà affronté de terribles tortures, et un autre Denys qui avait été arrêté alors qu’il pourvoyait à leurs besoins matériels. Comme ils restaient inflexibles, tel un seul homme, dans leur confession de foi, ils eurent la tête tranchée le même jour et s’en allèrent remporter au ciel les couronnes de la victoire.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire des saints martyrs, ton 1

Implorons, tous, les Martyrs du Christ / qui intercèdent pour notre salut, / et tous, allons à leur rencontre dans la foi / pour trouver grâce et guérison / auprès de ces gardiens de la foi qui repoussent les démons.

LECTURE DES PROVERBES (Proverbes VIII, 1-21)

Tu proclameras la Sagesse, afin que la prudence t’obéisse. Car elle se tient sur les cimes des monts ;

elle est debout au milieu des sentiers.

Elle s’assied devant les portes des riches, et à l’entrée des villes, elle chante.

C’est vous, ô hommes, que J’appelle ; J’élève ma voix devant les fils des hommes. Comprenez, innocents, la subtilité ; et vous, ignorants, déposez la science en votre cœur. Écoutez-moi ; car Je vais dire des choses saintes,

et proférer de mes lèvres la justice.

Car ma langue va méditer la vérité, et J’ai en abomination les lèvres menteuses.

Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice ;

en elles rien d’oblique et de tortueux.

Elles sont toutes offertes à ceux qui comprennent,

et justes pour ceux qui trouvent la Sagesse.

Recevez l’instruction et non l’argent,

et la science plutôt que l’or raffiné.

Car la sagesse a plus de prix que les pierres précieuses,

et rien de ce que l’on estime de plus précieux ne la vaut.

Moi, la Sagesse, J’ai demeuré avec le conseil et le savoir ;

J’ai appelé à moi l’intelligence.

La crainte du Seigneur hait l’iniquité,

et l’insolence, et l’orgueil et les voies des méchants ;

et moi aussi, Je hais les voies tortueuses des méchants.

C’est à moi le conseil et la fermeté,

à moi la prudence, à moi la force.

Par moi, les rois règnent, et les princes écrivent des jugements équitables. Par moi, les grands sont glorifiés ;

par moi, les monarques commandent à la terre.

Moi J’aime ceux qui m’aiment,

et ceux qui me cherchent me trouvent.

De moi dépendent la fortune et la gloire,

et les grandes richesses et la justice.

Mieux vaut recueillir mes fruits que de l’or et des pierres précieuses,

et mes rejetons sont meilleurs que l’argent le plus pur.

Je me promène dans les voies de l’équité,

et Je reviens par les voies de la justice ;

pour distribuer à ceux qui m’aiment une part de mes richesses,

et remplir de biens leurs trésors.