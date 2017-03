2 mars (ancien calendrier)/15 mars (nouveau)

GRAND CARÊME

Saint Théodote, évêque de Cyrène à Chypre (vers 320) ; saint Hésychius le Palatin, martyr à Antioche (IVème s.) ; saint Arsène, évêque de Tver (1409) ; sainte Euthalie, martyre en Sicile (257) ; saint Troade, martyr à Néocésarée (III°) ; saint Agathon d’Égypte (Vème s.) ; saints 440 martyrs des Lombards en Campanie (vers 579) ; saint Arsène de Tver (1409) .

SAINT THÉODOTE

Saint Théodote fut arrêté sur l’ordre du gouverneur Antistius Sabinus, qui avait été envoyé dans l’île de Chypre par l’empereur Licinius (307-324) pour y appliquer ses édits de persécution. Comme l’évêque avait courageusement confessé sa foi au Christ, il fut d’abord frappé à coups de nerfs de bœuf, puis on le suspendit pour lui déchirer les chairs et on l’étendit ensuite sur un lit de fer embrasé. Mais la grâce de Dieu le couvrit de rosée et il resta invulnérable. Les bourreaux lui percèrent alors les pieds avec des clous et l’obligèrent à marcher, puis ils le jetèrent en prison, où il resta jusqu’à la mort de Licinius. Libéré par l’édit de saint Constantin le Grand (313) et rétabli sur son siège, le saint évêque gouverna en paix son troupeau spirituel avant d’être rappelé vers le Seigneur, deux ans plus tard.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de saint Théodote, ton 4

Ton Martyr, Seigneur, pour le combat qu’il a mené / a reçu de toi, notre Dieu, la couronne d’immortalité; / animé de ta force, il a terrassé les tyrans / et réduit à l’impuissance l’audace des démons; / par ses prières sauve nos âmes, ô Christ notre Dieu.

Kondakion de saint Théodote, ton 3

Tu effaças l’océan de l’hérésie / et par la foi véritable fis disparaître l’erreur des faux-dieux; / puis, devenu toi-même holocauste divin, / tu répandis la rosée de tes miracles sur la terre et ses confins; / Père et pontife Théodote, prie le Christ notre Dieu / d’accorder à nos âmes la grâce du salut.

LECTURE DES PROVERBES (I, 20-33)

La Sagesse chante dans les rues ;

elle parle librement au milieu des places.

Et du haut des remparts elle crie comme un héraut,

et elle siège devant les portes des riches ;

et aux portes de la cité, pleine d’assurance, elle dit :

tant que les innocents s’attacheront à la justice, ils ne seront point humiliés ; quant aux insensés, pleins de désirs honteux, devenus impies,

ils haïssent la science, et sont exposés aux opprobres.

Voilà que je vais proférer pour vous les paroles de mon esprit ;

je vais vous enseigner mes discours.

J’ai appelé, et vous n’avez point obéi ;

j’ai parlé longuement, et vous n’étiez pas attentifs ;

mais vous avez mis à néant mes conseils,

et vous avez été rebelles à mes réprimandes.

Aussi moi je rirai au jour de votre perte,

et je me réjouirai quand viendra votre ruine, et quand soudain le trouble fondra sur vous,

et que votre catastrophe sera là comme une tempête,

et quand viendra sur vous la tribulation et l’oppression, et enfin la mort. Car alors vous m’invoquerez ; mais moi je ne vous écouterai point ;

les méchants me chercheront, et ils ne me trouveront pas.

Car ils haïssent la Sagesse ;

et ils n’ont point choisi de préférence la parole du Seigneur.

Et ils n’ont point voulu être attentifs à mes conseils ;

et ils se sont raillés de mes reproches.

Aussi mangeront-ils les fruits de leurs voies ;

et ils se rassasieront de leur propre impiété.

Car ils seront mis à mort, pour avoir fait tort aux petits ;

et l’examen de leur cause perdra les impies.

Tandis que celui qui m’écoute s’abritera sous l’espérance,

et se reposera sans avoir à craindre aucun mal.