25ème anniversaire du rétablissement de la vie monastique à la Laure de Sviatogorsk (Ukraine)

Le primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite de Kiev Onuphre a présidé les solennités liées au renouveau de la vie monastique à la Laure de la Dormition de Sviatogorsk, dans le diocèse de Donetsk. La fête a lieu le jour de la commémoration de la Synaxe des saints de Sviatogorsk, au nombre de 18, qui y ont vécu dans l’ascèse du XVIIème au XXème siècle. Dans l’église principale de la Laure se trouvent les reliques de 11 moines monastère : les ascètes Jean le Reclus, Arsène, Germain, Longine, Théodose, Cyprien, Joannice, Isaac, les moines confesseurs Triphon, Michel et Jean. La Laure de Sviatogorsk est l’un des plus grands monastères de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Les premiers moines se sont installés dans ce lieu dès les VIIIème-IXème siècles. En 1787, suivant un décret de l’impératrice Catherine II, le monastère de Sviatogorsk a été fermé et les villages et les terres lui appartenant ont été remis au trésor public. En 1844, par décret de l’empereur Nicolas Ier, le monastère a été rétabli, et l’ordo de l’ermitage de Glinsk y a été introduit. Les 70 années suivantes, le monastère a connu une apogée sans précédent, devenant l’un des plus grands de l’Empire russe. En janvier 1918 a commencé le pillage du monastère par le pouvoir soviétique. En 1922, le monastère a été « liquidé », et une maison de repos pour les travailleurs du Donbass y a été installée. En 1992, a commencé la renaissance du monastère qui a reçu le statut de Laure, par décision du Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine du 9 mars 2004.

Source