35ème Séminaire du diocèse d’Allemagne de l’Église orthodoxe russe hors-frontières à Munich

Le 35ème séminaire annuel de l’Église orthodoxe russe hors-frontières, présidé par l’archevêque Marc de Berlin et d’Allemagne a eu lieu du 25 au 28 décembre 2016 à Munich. Plus de cent fidèles y ont participé. Le forum a commencé par un office d’intercession célébré par le père Nicolas Artemov, archiprêtre de la cathédrale de Tous les saints néomartyrs et confesseurs de Russie à Munich. Le premier jour des travaux, l’archevêque Marc a fait une conférence sur l’histoire et l’état actuel de la catholicité à l’Église orthodoxie, sur la position de l’Église orthodoxe russe concernant le Concile de Crète de juin 2016, et a aussi partagé ses souvenirs sur son ministère en Terre sainte. Différents intervenants ont fait des communications sur l’orthodoxie russe à l’étranger, les liens historiques de l’Église orthodoxe russe hors-frontières et de l’Église orthodoxe serbe et les aspects pratiques de la vie ecclésiale. La moniale Vassa (Larine) a consacré sa conférence à l’importance de la Sainte Écriture dans la vie du chrétien orthodoxe. Les offices dédiés au jour de la mémoire du saint hiéromartyr Hilarion (Troïtsky) ont été célébrés les 27 et 28 décembre en la cathédrale de Munich. Les fidèles ont pu vénérer des fragments des reliques de ce grand saint, offertes à la cathédrale par le monastère Sretensky de Moscou. Avant le début de l’office du soir, et après la sainte Liturgie, le prêtre Dimitri Safonov, secrétaire du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, a lu des conférences dédiées à la vie et au ministère de saint hiérarque (Troïtsky), qui ont été écoutées avec grand intérêt par l’assistance. Le dernier jour du séminaire, l’archevêque Marc a fait une homélie sur l’importance et la pratique de la prière de Jésus. L’archiprêtre Nicolas Artemov, dans sa conférence, a abordé les différents aspect de la division ecclésiale au IXème siècle. Le prêtre Dimitri Safonov a évoqué le dialogue de l’Église orthodoxe russe avec les communautés islamiques. Au cours du séminaire ont également eu lieu des discussions entre le clergé et les fidèles.

Source