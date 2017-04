4 avril

GRAND CARÊME

Saint Joseph l’hymnographe (883) ; saint Georges du Mont Maléon dans le Péloponnèse (Vème-VIème s.) ; sainte martyre Pherboutha, vierge, sa sœur et sa servante (341-343) ; saint Zosime (vers 560) ; saint Joseph le grand souffrant des Grottes de Kiev (XIVème s.) ; saint Zosime de Vorbozom (vers 1550) saint néomartyrs de Russie : Benjamin (Kononov) et Nicéphore (Koutchine) (1928) ; hiéromartyr Nicolas, évêque de Velsk, sainte vénérable martyre Marie (Lelianov) (1932) ; saint hiéromartyr Jean (Vetchorko), prêtre (1933) ; saint martyr Jean (Kolesnikov) (1943).

SAINT GEORGES DU MONT MALÉON

Épris de Dieu depuis sa plus tendre enfance, notre saint Père Georges s’enfuit pour échapper à un mariage préparé par ses parents. Il revêtit l’Habit angélique et s’adonna dès lors, de toutes ses forces, aux travaux de l’ascèse : le jeûne, les mortifications corporelles, la méditation des saintes Écritures, la prière et les larmes, ainsi qu’à toutes les autres formes de la vertu qui rend semblable à Dieu. Rayonnant ainsi de la présence du Seigneur, il attira à lui quantité d’hommes qui, à son contact, trouvaient la voie du repentir. Il désirait cependant vivre dans l’hésychia et le silence, c’est pourquoi il s’enfuit de nouveau et alla se retirer sur le mont Maléon. Mais des hommes assoiffés de Dieu vinrent l’y rejoindre et l’implorèrent de les diriger dans la science de l’ascèse et de la prière. Il donna à chacun de ses disciples la règle de vie qui convenait à son caractère et à son avancement dans la vertu, et il leur attribua des cellules aux alentours de sa retraite. Les grâces que Dieu accordait à son serviteur et son discernement le rendirent célèbre auprès des grands et même auprès du souverain. Interrogé par eux sur toutes sortes de sujets, il leur adressait des lettres pleines de sève spirituelle et leur dispensait de sages conseils sur la manière d’appliquer l’Évangile dans le gouvernement du peuple, en prenant pour principes la bonté et l’aumône.

Saint Georges prédit trois ans à l’avance son départ de cette terre et prépara ses disciples à vivre sans l’assistance visible de leur père spirituel. Tombé légèrement malade, il rassembla tous les ascètes du mont Maléon, et après les avoir une dernière fois exhortés à ne rien négliger de ce qui plaît à Dieu et conduit l’âme au salut, il remit en paix son âme au Seigneur (dans le courant du ve ou vie siècle).

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Martyrikon du ton occurent

LECTURE DES PROVERBES (XI, 19 – XII, 6)

Un fils juste est né pour la vie ; ce que poursuit l’impie mène à la mort.

Les voies tortueuses sont en abomination au Seigneur ;

mais Il agrée tous ceux qui sont irréprochables dans leurs voies. Celui qui, dans une pensée injuste,

met sa main dans la main d’autrui ne sera point impuni ;

au contraire, qui sème la justice en récoltera le digne salaire.

Tel est un pendant d’oreille au museau d’une truie;

telle est la beauté chez la femme sans sagesse.

Le désir du juste est bon sans réserve ; l’espérance des impies périra. Il en est qui, en distribuant leurs biens, les augmentent ;

il en est qui, même en s’amusant, s’appauvrissent.

Toute âme simple est bénie ;

l’homme irascible n’est pas honoré.

Que celui qui amasse du blé le tienne en réserve pour les peuples ; la bénédiction est sur la tête de celui qui en fait part à autrui.

Celui qui médite le bien cherche une grâce salvatrice ;

celui qui songe au mal le recueillera pour lui-même.

Celui qui se fie en sa richesse tombera ; celui qui s’attache aux choses justes fleurira.

Celui qui ne s’occupe pas de sa propre maison n’aura que le vent pour héritage ; l’insensé sera le serviteur du sage.

Du fruit de la justice naît l’arbre de vie ;

les âmes des pervers seront emportées avant le temps.

Si le juste est difficilement sauvé,

que penser de l’impie et du pécheur ?

Celui qui aime la discipline aime la sagesse ;

celui qui hait les réprimandes est insensé.

Le meilleur est celui qui a trouvé la grâce du Seigneur ;

l’homme pervers tombera dans l’oubli.

L’homme ne tire aucun profit de l’injustice ;

les racines des justes ne seront pas arrachées.

Une femme forte est une couronne pour son mari ;

comme un ver qui ronge le bois, une femme malfaisante perd son mari.

Les pensées des justes sont des sentences ;

les impies n’ont pour se gouverner que la ruse.

Les paroles des impies sont trompeuses ;

la bouche des hommes droits les sauvera.