69ème remise des diplômes au Séminaire orthodoxe russe de la Sainte-Trinité à Jordanville (États-Unis)

Une nouvelle année scolaire s’est terminée avec succès au Séminaire de la Sainte-Trinité à Jordanville, qui dépend de l’Église orthodoxe russe hors-frontières. C’est ainsi que le dimanche 28 mai, le Séminaire a commémoré la 69ème remise des diplômes par un office d’intercession, la cérémonie des récompenses et une réception. Six étudiants ont achevé leurs études, dont quatre ont reçu le diplôme de cum laude à summa cum laude. Le recteur du séminaire et recteur du monastère de la Sainte-Trinité, l’archimandrite Luc (Murianka), ainsi que l’évêque de Sacramento Irénée se sont adressés par des allocutions aux lauréats. Élevé récemment à l’épiscopat, Mgr Irénée, vicaire du diocèse d’Amérique occidentale de l’Église russe hors-frontières, a obtenu un doctorat en patristique à Oxford. Il a aussi l’expérience de l’enseignement supérieur. L’évêque a prononcé un discours très convaincant sur la façon d’apporter au monde la lumière du Christ après avoir reçu une formation théologique. Il a également souligné le statut unique du Séminaire de la Sainte-Trinité comme institution théologique qui ne se limite pas à l’unique enseignement orthodoxe traditionnel, mais forme la vie entière de ses étudiants, leur permettant de s’immerger dans le rythme de la vie ecclésiale et, ce faisant, crée en eux des habitudes solides qui les aident à s’orienter dans le monde contemporain. Toute la journée, les étudiants, leurs familles et amis ont partagé la réussite des diplômés et la joie de la réception.

