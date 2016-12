À Moscou a eu lieu la dernière session de l’année 2016 du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe

Le 27 décembre 2016 a eu lieu la dernière la dernière session de l’année 2016 du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, au monastère Saint-Daniel, sous la présidence du patriarche de Moscou Cyrille. Le président du Département synodal pour les relations de l’Église avec la société et les médias, V. Legoïda, a communiqué les principaux sujets de la session. Comme il l’a mentionné, le patriarche Cyrille et les membres du Saint-Synode ont célébré un court office de requiem, avant le début de la séance, pour les victimes de l’accident de l’avion Tupolev 154 du ministère de la défense de la Fédération de Russie. Le patriarche Cyrille a exprimé ses profondes condoléances aux familles, aux proches et à tout le peuple russe. Comme l’a souligné le patriarche, la catastrophe aérienne près de Sotchi a blessé profondément le cœur de la majorité des citoyens de la Fédération de Russie. « Des gens ont péri, au sujet desquels on peu parler comme des symboles de notre vie nationale, comme de notre fierté. L’ensemble Alexandrov n’était pas simplement un ensemble musical, c’était la figure des Forces armées du pays, c’était l’expression du patriotisme, leur service provoquait toujours l’enthousiasme, il mobilisait pour l’accomplissement de bonnes œuvres et d’exploits », a déclaré le patriarche. « On ne saurait oublier aussi la docteure Élisabeth Glinka, qui a travaillé avec désintéressement, aidant les enfants, particulièrement lors du terrible conflit dans l’Est de l’Ukraine », a ajouté le Primat. Dans le cadre de la session, les membres du Saint-Synode ont écouté le rapport du métropolite de Saint-Pétersbourg et de Ladoga Barsanuphe au sujet des manifestations jubilaires dédiées au 70ème anniversaire de S.S. le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille. Comme l’a dit V. Legoïda, les membres du Synode ont mentionné avec satisfaction la participation aux solennités des délégations officielles de toutes les Églises orthodoxes locales et ont remercié leurs Primats pour leur participation personnelle ou par des délégations officielles à ladite manifestation. S.S. le patriarche de Moscou et de toute la Russie a informé les membres du Saint-Synode des visites qu’il a effectuées aux mois de novembre et décembre dans les diocèses de Chersonèse, Kaliningrad, Tcherniakhovsk et Saint-Pétersbourg. Dans le cadre de la session, le Primat de l’Église orthodoxe russe a lu des communications sur la XXème Assemblée mondiale du peuple russe et sur les travaux du Haut Conseil ecclésial durant le second semestre 2016. Au cours de la session du Saint-Synode, ses membres ont également écouté des rapports sur le VIème Congrès pan-ecclésial pour les œuvres sociales, qui a eu lieu au cours de l’année présente, sur le IIème forum orthodoxe international des étudiants, le festival pan-russe des réalisations de la jeunesse intitulé « Glorifions la Patrie », ainsi que le congrès international des dirigeants de chœurs et chantres de l’Église orthodoxe russe. V. Legoïda a mentionné que le Saint-Synode considérait qu’il était important de tenir des congrès de chefs de chœurs et de chantres et a décidé de constituer un conseil pour le développement du chant ecclésial russe auprès du Patriarche de Moscou et de toute la Russie. Le Saint-Synode a nommé l’archiprêtre Alexandre Agheïkine chef de ce conseil. V. Legoïda a qualifié de très importante l’adoption par le Saint-Synode du texte de « l’office pénitentiel pour le pardon du péché de meurtre de l’enfant dans l’utérus (à savoir l’avortement) ». Le texte a été envoyé aux Éditions du Patriarcat de Moscou pour être introduit dans les livres de prières. En outre, les membres du Saint-Synode ont examiné et approuvé « les prescriptions concernant la procédure d’harmonisation de l’ordination à la prêtrise de personnes de disposant pas du cursus nécessaire » et des « prescriptions sur les cours d’amélioration de la formation des clercs de l’Église orthodoxe russe ». Lors de la session a eu lieu également la nomination du vice-président du Comité éducatif de l’Église orthodoxe russe, en la personne de l’archiprêtre Michel Vakhrouchev ». V. Legoïda a souligné que, dans le cadre de la poursuite du travail de réduction de la taille des diocèses, le Saint-Synode a décidé de détacher du diocèse de Tcheliabinsk l’évêché de Zlatooust, et du diocèse de Kostroma, l’évêché de Galitch, avec la création simultanément d’un diocèse métropolitain de Kostroma incluant les deux évêchés mentionnés. « L’higoumène Vincent (Bryleev), clerc du diocèse de Tcheliabinsk, a été nommé évêque de Galitch et de Makariev », a précisé V. Legoïda. Le Saint-Synode a également pris la décision de tenir, durant l’année prochaine, l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe. Comme l’a communiqué le président du Département des relations de l’Église avec la société et les médias, l’Assemblée aura lieu du 29 novembre au 2 décembre 2017, et son ouverture coïncidera avec le centième anniversaire de l’intronisation du saint patriarche Tikhon. « Les hiérarques suivants sont invités à la session d’été 2017 (mars-août) du Saint-Synode : le métropolite de Nikolaïevsk et d’Otchakovo Pitirim, le métropolite de Khabarovsk et Priamour Vladimir, le métropolite d’Astrakhan et de Kamyziak Nikone, l’évêque de Caracas et d’Amérique du Sud Jean [Église russe hors-frontières], l’évêque de Narian-Mar et de Mezensk Jacques », a annoncé V. Legoïda. « Conformément à la procédure existante, le Saint-Synode a approuvé les procès-verbaux de l’Exarchat de Biélorussie et du diocèse métropolitain d’Asie centrale », a-t-il conclu.

