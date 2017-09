À Saint-Pétersbourg, 100 000 personnes ont participé à la procession de saint Alexandre de la Neva avec l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu de Soumela, venue de Grèce

Le 12 septembre 2017, environ 100 000 personnes ont participé à la procession en l’honneur de la fête de la translation des reliques de saint Alexandre de la Neva, qui sont gardées à la Laure du même nom à Saint-Pétersbourg. Les célébrations ont commencé par la sainte Liturgie célébrée par le métropolite de Saint-Pétersbourg et Ladoga Barsanuphe en la cathédrale de Kazan, assisté par le métropolite de Véria et Naoussa Pantéléimon (Église orthodoxe de Grèce) et d’autres hiérarques de l’Église russe. Аprès la sainte Liturgie, la procession a parcouru l’avenue Nevsky, depuis la cathédrale de Kazan jusqu’à la Place Alexandre Nevsky. « La procession a eu lieu pour la cinquième fois. C’est une renaissance de la tradition de Saint-Pétersbourg. Cette année, la procession était dirigée par le hiérarque diocésain, le métropolite de Saint-Pétersbourg et Ladoga. Outre l’icône miraculeuse de N.D. de Kazan, l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu de Soumela [qui se trouvait au monastère de Soumela, dans la région du Pont, et qui a été rapatriée en Grèce en 1931, où elle se trouve jusqu’à nos jours ndt] était portée à la tête de la procession » a déclaré Natalia Rodomanov, chargée de la communication au diocèse de Saint-Pétersbourg. L’icône de la Mère de Dieu de Soumela qui, selon la Tradition, a été peinte par l’apôtre Luc, a été amenée tôt dans la matinée par la délégation de l’Église de Grèce, présidée par le métropolite de Véria et Naoussa Pantéléimon. Le clergé grec participera à toutes les festivités dédiées au jour du saint patron de la ville, St Alexandre de la Neva. Après la procession, l’icône de la Mère de Dieu de Soumela a été placée dans la cathédrale de la Transfiguration, où elle pourra être vénérée par les fidèles jusqu’au 18 septembre. La sainte Liturgie a été également célébrée par les évêques de Kronstadt Nazaire et de Tikhvin Mstislav, ainsi que par le clergé de la Laure, tôt dans la matinée en la cathédrale de la Sainte-Trinité de la Laure Saint-Alexandre-de-la-Neva à Saint-Pétersbourg, qui abrite les reliques du saint. Après la Liturgie, les reliques de St Alexandre ont été transportées depuis la cathédrale jusqu’à la place située devant la Laure, où la procession venue de la cathédrale de Kazan s’est arrêtée. Un office d’intercession a été célébré devant les reliques de saint Alexandre par le métropolite Barsanuphe. Celui a prononcé une homélie à cette occasion, dans laquelle il a souligné que l’exemple du saint prince Alexandre de la Neva est particulièrement important en cette année du centenaire des événements tragiques qui ont ébranlé le pays en 1917, lorsqu’a été promulgué le nouvel « idéal » communiste d’un homme qui changerait le monde par sa propre force plutôt que par la grâce de Dieu. St Alexandre, par ailleurs, fut un grand dirigeant, un homme d’État et un guerrier, tout en se confiant lui-même entièrement à la protection divine, prononçant même ses vœux monastiques avant son trépas. L’archevêque a souhaité à tous ceux qui étaient rassemblés de s’inspirer de la vie de St Alexandre « afin de croître dans la foi et l’unanimité de pensée, travailler pour le bien de la Patrie et de notre ville natale avec diligence et sacrifice ». « Selon des estimations provisoires, environ 100.000 personnes ont participé à la procession, non seulement des résidents de Saint-Pétersbourg, mais aussi des hôtes de différentes régions de Russie, ainsi que la délégation venue de Grèce » a encore déclaré Mme Rodomanov, en charge de la communication du diocèse de Saint-Pétersbourg. Les reliques de saint Alexandre de la Neva ont été transférées de Vladimir à Saint-Pétersbourg le 12 septembre 1724, sur l’ordre de l’empereur Pierre le Grand. L’impératrice Elisabeth a institué une procession dans la ville le 12 septembre 1743. Celle-ci fut interrompue pendant le régime soviétique, mais a été instituée à nouveau à l’occasion de la célébration du 300ème anniversaire de la Laure Saint-Alexandre-de-la-Neva. On peut visionner ici la procession du 12 septembre 2017.

