3 août (ancien calendrier) / 16 août (nouveau)

Carême de la Dormition

Saints Isaac, Dalmate et Fauste, moines à Constantinople (IV-Vème s.) ; saint Rajdène, protomartyr à Tsromi en Géorgie (457) ; saint Euphrone, évêque d’Autun (475) ; saint Côme, ermite en Palestine (VIème s.) ; saint Bergat, diacre à Tréguier (vers 620) ; saint Antoine le romain, thaumaturge de Novgorod (1147) ; les 9000 Géorgiens tués à la bataille de Marabda (1625) ; saints nouveaux martyrs de Russie : Venceslas Loukanine, diacre (1918 ; Nicolas Pomerantsev, prêtre (1938).

Saints Isaac, Dalmate et Fauste [1]

Issu d’une famille distinguée, notre saint Père Dalmate s’était engagé dès sa jeunesse dans la profession des armes. Il servait comme officier dans la Seconde Compagnie des gardes du palais et montrait, malgré son entourage, une vive piété. Lorsqu’on rapporta à l’empereur Théodose que l’ermite syrien Isaac avait prédit à Valens sa défaite contre les Goths et qu’il lui avait annoncé sa mort misérable, le souverain vint lui rendre hommage en compagnie de Dalmate. Enchanté par l’aspect angélique d’Isaac et par ses paroles inspirées du Saint-Esprit, Dalmate vint peu après passer sept jours en sa présence, pour jouir de ses instructions. De retour à son foyer, le cœur enflammé de zèle pour Dieu, il fit part à son épouse de sa décision de renoncer au monde. Il lui céda tous ses biens, la renvoya dans sa famille avec sa fille et, emmenant avec lui son tout jeune fils, Fauste, il se rendit en hâte auprès du saint ermite. Renonçant à tout honneur et aux vains soucis de ce monde, il devint bientôt le plus éminent des disciples d’Isaac, tant par l’ardeur qu’il manifestait dans les labeurs ascétiques, que par son amour de l’hésychia et sa compassion pour les pauvres qui affluaient au monastère. C’est ainsi qu’il resta pendant tout un Carême sans manger, et le jour de l’Ascension étant arrivé, il fut transporté en extase dans l’église des Saints-Maccabées, où célébrait l’archevêque. Saint Isaac s’étant endormi en paix (406), les moines unanimes demandèrent à l’archevêque que Dalmate prenne la succession. Malgré ses réticences, le saint accepta, et il accrut ses austérités pour se rendre digne de cette charge. Il restait constamment reclus dans son monastère et refusa même d’en sortir, quand l’empereur Théodose II le pressa de venir se joindre aux processions organisées dans la ville pour apaiser la colère de Dieu lors d’un grand tremblement de terre. Par faveur qu’il avait obtenue auprès de Dieu, il acquit le pouvoir de percer les secrets des cœurs et de rendre la justice. Ce fut surtout à l’occasion de l’hérésie nestorienne que sa sainteté resplendit pour le triomphe de la Vérité. Lorsque Nestorius, dissimulant encore sa fraude, fut élu archevêque, il alla rendre visite au saint reclus. Mais Dalmate le congédia en disant : « Corrige d’abord ce que tu as caché dans ton cœur, et alors tu pourras entrer dans ma cellule ! » Une fois le prélat parti, Dalmate dit à ses moines et aux laïcs qui se trouvaient présents : « Prenez garde, car une bête méchante est entrée dans cette ville, et elle va blesser bien du monde. » Nestorius ayant dévoilé ses perfides desseins et son opinion hérétique à l’égard de la Mère de Dieu, on réunit le troisième saint Concile Œcuménique à Éphèse [9 juin]. Grâce à l’action énergique de saint Cyrille d’Alexandrie, l’hérésie fut aussitôt condamnée par les évêques ; mais les partisans de Nestorius, forts de leur ascendant sur l’empereur et la cour, espéraient encore faire échouer le Concile en empêchant toute communication avec la capitale. Saint Cyrille parvint néanmoins à faire parvenir une lettre à saint Dalmate, par l’entremise d’un homme déguisé en mendiant, qui avait caché la missive dans un bâton creux. Apprenant, à la lecture de cette lettre, que les Pères du Concile étaient menacés par les troupes impériales, Dalmate se mit en prière et reçut d’une voix céleste l’ordre de sortir de son monastère, pour la première fois depuis quarante-huit ans, afin de sauver l’Église en péril. Suivi de tous ses moines, auxquels se joignit en chemin une foule d’autres religieux et de laïcs, tenant en main des cierges et chantant des psaumes, le saint fut admis en présence de l’empereur Théodose, tout surpris de voir devant lui celui qu’il avait tant de fois convoqué sans succès. Dalmate lui lut la lettre du Concile et supplia le souverain de rendre la liberté aux évêques et d’œuvrer pour le triomphe de la vérité. Informé sur ce qui s’était réellement passé et éclairé par le saint sur les agissements de Nestorius, l’empereur envoya à Éphèse un édit ordonnant de se conformer aux décisions du Concile en ce qui concernait la déposition de Nestorius, et il prescrivit à ce dernier de se retirer dans son monastère de la région d’Antioche. En sortant du palais, Dalmate communiqua au peuple, du haut de l’ambon de l’église Saint-Mocius, la teneur de la lettre du Concile et rapporta son entretien avec l’empereur, puis il écrivit à saint Cyrille, au nom des supérieurs des monastères et des notables de la capitale, pour l’assurer de leur indéfectible soutien. C’est à la suite de ces événements, qui marquèrent une étape décisive en vue de la victoire de l’Orthodoxie, que saint Dalmate fut nommé par le Concile archimandrite et exarque de tous les monastères de la capitale, titre qui fut transmis à ses successeurs et qui fit du monastère de Dalmate, le premier des monastères de la ville et le rempart de l’Orthodoxie. Saint Maximien [21 avr.] ayant gouverné l’Église pendant peu de temps, ce fut sous l’épiscopat de saint Proclos [20 nov.] que saint Dalmate s’endormit en paix, à l’âge de quatre-vingt-cinq ans (440). Dès que se répandit la nouvelle de son décès, toute la ville se précipita au monastère, jeunes et vieux, moines et laïcs, tous tenant un cierge en main. Les funérailles furent célébrées par saint Proclos à la Grande Église, puis le corps fut ramené dans son monastère. Au bout de trois jours, un baume parfumé commença à suinter du sarcophage dans lequel le corps du saint avait été déposé, et nombre de ceux qui s’en oignirent furent guéris de leurs maux. Informé des dernières volontés du saint, l’archevêque consacra son fils Fauste higoumène et archimandrite de tous les monastères. Brillant de la grâce du Saint-Esprit, portant une barbe vénérable qui le rendait semblable à Aaron, et doté de la douceur de Moïse, saint Fauste ne se montra pas seulement l’émule des vertus de son père, mais il imita aussi son zèle pour la défense de la vraie foi lors de la condamnation d’Eutychès (448), et il hérita également de ses pouvoirs de thaumaturge. Après avoir sagement gouverné son troupeau spirituel, il partit rejoindre Isaac et Dalmate dans l’assemblée des saints, sous le règne de Marcien (450-457).

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire des saints Isaac, Dalmate et Fauste, ton 1

Vénérons le trio des moines saints, Dalmate et Fauste et l’illustre Isaac; la triple lampe de leur ascétique vie a dissipé la nuit des passions, illuminant de leurs saintes vertus ceux qui chantent de tout cœur: Gloire à celui qui fit des merveilles pour vous, gloire à celui qui vous a magnifiés, gloire à celui qui opère en tous, par vos prières, le salut.

Tropaire de saint Antoine le Romain de Novgorod, ton 4

Ayant quitté l’ancienne Rome, ta patrie, tu montas sur un roc qui te servit de radeau: sur lui tel un ange tu voguas surnaturellement, la divine providence te guidant, jusqu’à parvenir à Novgorod, la grande cité, où tu fondas un monastère, Antoine, Père saint, et là tu laissas la relique de ton corps comme un don sanctifié; c’est pourquoi, nous t’en prions, intercède auprès du Christ notre Dieu pour le salut de nos âmes.

Kondakion des saints Isaac, Dalmate et Fauste, ton 2

Ces astres ayant brillé par leur ascèse ici-bas et renversé les hérésies par leur foi, Dalmate, Fauste et leur maître Isaac, comme serviteurs du Christ en nos hymnes chantons-les, car en sa présence ils intercèdent pour nous tous.

Kondakion de saint Antoine le Romain de Novgorod, ton 8

Si Rome te vit naître et pousser, la grande Novgorod a vu ta floraison en la grâce de Dieu; là tu fus agréable au Seigneur par tes nombreuses peines et tes exploits; c’est pourquoi tu as reçu de lui ton pouvoir miraculeux et ton corps est demeuré de longues années à l’abri de la corruption; quant à nous, te vénérant, dans l’allégresse de nos cœurs nous te chantons: Père Antoine, réjouis-toi.

Évangile du jour

(Matth. XXIII, 29-39)

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C’est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d’Abel le juste jusqu’au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l’autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu! Voici, votre maison vous sera laissée déserte; car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu’à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!

