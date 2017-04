Une demande d’aide du monastère Sainte-Elisabeth de Minsk

Les sœurs du monastère de Sainte-Elisabeth à Minsk (Biélorussie) souhaitent organiser un concert à Paris de l’ensemble «Les Coeurs en joie» composés des adultes handicapés mentaux. Ce sont des hommes et des femmes qui sont pris en charge par le monastère et qui habitent dans le pavillon neuropsychiatrique n° 3. L’ensemble «Les Coeurs en Joie» se produit sur scène non seulement dans le monastère, mais bien au-delà, ils se sont présentés plus d’une fois en Russie dans le cadre de projets de bienfaisance. Aujourd’hui, le projet pour cette année serait de programmer une tournée en France. Ce rêve peut se réaliser, mais pour cela le monastère a besoin de votre soutien. Pour en savoir plus, télécharger le fichier PDF de la présentation du projet.

Vous pouvez envoyer vos dons à :

SOCIETE GENERALE

4, rue du Dôme

67000 STRASBOURG (France).

Titulaire du compte: MONASTERE SAINTE ELISABETH

BIC : SOGEFRPP

IBAN: FR76 3000 3023 6200 0501 7104 928