Célébration à Odessa du jour de l’indépendance grecque

Le jour où la Grèce célèbre le jour de son indépendance (le 25 mars, cette date coïncidant avec l’Annonciation, ndt), un office solennel a eu lieu en la cathédrale grecque de la Sainte-Trinité à Odessa. Le métropolite d’Odessa et d’Izmaïl Agathange, avec le clergé de la ville, a célébré la Liturgie, à laquelle assistaient les Odéssites et les Grecs orthodoxes, parmi lesquels se trouvaient les représentants des autorités helléniques, dont le ministre de la marine marchande et de la politique insulaire, Panayotis Kouroumblís, des représentants du corps diplomatique et des partis politiques grecs. Rappelons que la ville d’Odessa est étroitement liée à l’indépendance grecque, puisque c’est dans cette ville qu’a été créée en 1814 la « Philiki Etaireia » ou « Société des Amis », qui joua un rôle fondamental dans l’indépendance. On peut visionner ici un court film de l’office à Odessa.

Source