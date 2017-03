Célébration de la première liturgie en la nouvelle église orthodoxe russe d’Episkopi, à Chypre

Le lundi 26 mars 2017 a eu lieu la première liturgie en la nouvelle église orthodoxe russe d’Episkopi, dans le diocèse de Tamassos, à Chypre. Cette église est dédiée au saint apôtre André et à tous les saints de la Terre russe. La Liturgie était présidée par le métropolite de Volokolamsk Hilarion, assisté du métropolite de Tamassos Isaïe et de l’archevêque de Peterhof Ambroise. Assistaient également à l’office le métropolite de Philippoupolis Niphone (Patriarcat d’Antioche), l’évêque de Moravica Antoine (Patriarcat de Serbie) et le métropolite de Bresthène Théoclète (Église de Grèce). Dans son homélie, le métropolite Hilarion a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons célébré la première divine Liturgie dans cette église nouvellement construite, dédiée au saint apôtre André et à tous les saints de Russie. C’est la première église russe sur l’île de Chypre. Ce n’est pas un édifice cultuel de l’Église orthodoxe russe, c’est un édifice cultuel de l’Église orthodoxe de Chypre, qui a été construite sur l’initiative du hiérarque diocésain local. Les offices seront célébrés en slavon, et les prédications auront lieu en russe et en grec. Tout orthodoxe peut devenir paroissien de cette église. L’église du saint apôtre André et de tous les saints russes deviendra également la maison de la communauté russe de l’île de Chypre et de la ville d’Episkopi. Notre peuple russe est un peuple pieux ; partout où se rend le Russe, il cherche avant tout une église orthodoxe. L’Église orthodoxe de Chypre a toujours ouvert les portes de ses églises à tous les chrétiens orthodoxes indépendamment de leur nationalité, de leur origine ethnique. Mais c’est avec une joie particulière que nos Russes viendront dans une église où l’office est célébré dans leur langue maternelle, où ils entendront les mélodies qui leurs sont familières et connues depuis l’enfances, et où ils verront sur les murs et l’iconostase les figures des saints russes, qui sont si proches de leur cœur. Nous voudrions émettre le souhait que cette église, qui est devenue la première église russe sur l’île, ne soit pas la dernière. J’espère que d’autres hiérarques suivront également votre exemple, Monseigneur Isaïe, et construiront aussi des églises russes. Cela constituera le signe visible de l’unité eucharistique et spirituelle qui au cours des siècles renforce nos Églises. En même temps, cela répondra aux besoins réels des gens. Les Russes veulent avoir une église près de chez eux pour y prier. Je veux vous transmettre, cher Monseigneur, la bénédiction et la gratitude de S.S. le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, la gratitude pour votre amour envers l’Église russe, pour votre coopération durant de nombreuses années dans le domaine de la coopération inter-orthodoxe, pour votre souci des habitants russophones de cette île. Je voudrais aussi transmettre la bénédiction de S.S. le patriarche à vos fidèles (…) ». On peut visionner ici toute la Liturgie, à partir du chant du Trisaghion.

