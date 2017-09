La Chorale synodale de Moscou se produira au Centre culturel et spirituel à Paris – les 9 et 10 octobre

La Chorale synodale de Moscou (direction artistique et musicale de Alexei Puzakov) se produira, les 9 et 10 octobre, à l’occasion de deux concerts au Centre culturel et spirituel sur le thème « La musique spirituelle russe à travers cinq siècles. Rétrospective du chant ecclésial russe des XV-XXI siècles ». Le programme musical de ces concerts qui entreront dans le cadre des journées de la culture spirituelle russe en France sera construit autour de compositions de Sviridov, Degtiarev, Tchaïkovsky, Arkhanguelsky, Kastalsky, Bortniansky et du métropolite de Volokolamsk Hilarion. Le choeur se produira les 9 et 10 octobre à 19h30 en la cathédrale de Sainte-Trinité au 1, quai Branly – 75007 Paris.

Entrée libre