Commémoration du 75ème anniversaire du trépas de saint Gorazd en République tchèque

L’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie a commémoré, les 3 et 4 septembre 2017, le 75ème anniversaire du trépas de saint Gorazd, l’évêque qui a fait renaître l’Orthodoxie en Terre tchèque après presque dix siècles d’interruption et qui a été exécuté par les nazis en 1942. Le lundi 4 septembre 2017, à l’occasion de la fête du saint, la sainte Liturgie en la cathédrale Saints-Cyrille-et-Méthode de Prague était présidée par l’archevêque Michel, primat de l’Église des Terres tchèques et de Slovaquie, assisté du métropolite Élie d’Oulu (Église de Finlande) et de l’évêque-vicaire Isaïe d’Olomouc, un grand nombre de prêtres et trois diacres. À l’issue de l’office a été organisée une visite de la prison dans laquelle le saint hiérarque Gorazd a été incarcéré et interrogé. Ensuite, sur le lieu où saint Gorazd a été fusillé, a été célébré un office de requiem pour les patriotes tchèques qui ont été fusillés avec lui. La commémoration s’est achevée par une réception officielle, en présence des ambassadeurs des pays orthodoxes et d’autres invités.

Sourcet