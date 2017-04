Communiqué des évêques orthodoxes de France – Attentats en Egypte !

Les drames terribles qui viennent d’ensanglanter l’Égypte à la veille de la Semaine Sainte, plongent toute l’humanité dans la stupeur et l’indignation. Les mêmes causes produisent malheureusement les mêmes effets. Les communiqués d’indignation ne suffisent plus à arrêter cette terreur qui met en cause les fondements mêmes de toute humanité et fraternité. Il est temps pour la communauté internationale et pour les consciences humaines d’agir pour mettre fin aux causes de ces drames qui touchent aussi bien l’Orient que l’Occident. Les évêques orthodoxes de France qui expriment leur compassion et solidarité avec les frères coptes d’Égypte, présentent leurs condoléances au pape TAWADROS, primat de l’Eglise copte, à son Église et à tout le peuple égyptien. Ils invitent les orthodoxes de France à prier pour les victimes et leurs familles et pour le rétablissement des blessés.

