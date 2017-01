Décès Mgr Méliton , métropolite de Marathon

Né en 1946 à Athènes, le métropolite Méliton (Cavatsiclis) a séjourné en France de 1969 à 1974 pour ses études à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, où il a préparé un doctorat consacré à Nicolas Berdiaev, sous la direction du professeur Olivier Clément. Il a également étudié le russe aux Langues Orientales et le français à la Sorbonne. Pendant son séjour en France, il a servi au sein de la métropole grecque, à l’époque où Mgr Mélétios, de bienheureuse mémoire, était métropolite. Avant de venir en France, Mgr Méliton a étudié à Jérusalem où il est arrivé en 1962. Il est devenu moine et a été ordonné diacre en 1964, puis ordonné prêtre en 1967 par le métropolite Germanos. A son retour en Palestine à la fin de l’année 1974, il a servi dans différents monastères, et en particulier au Tombeau de la Mère de Dieu à Gethsémani. Grâce à sa connaissance du russe et à sa capacité à célébrer en slavon, il a organisé dès 1975 des Liturgies chaque samedi, au monastère saint Onuphre, particulièrement destinées aux émigrants ukrainiens et russes qui arrivaient en Israël venant d’URSS et qui n’étaient pas Juifs. De 1981 à 1986, l’archimandrite Méliton a été l’higoumène du monastère saint Porphyre à Gaza.

A la fin de l’année 1986, il obtient la permission de retourner en Grèce suite à des tensions avec le patriarche Diodore de Jérusalem. Il travaille alors au secrétariat de l’archevêque Séraphim d’Athènes, tout en assurant un service pastoral auprès des nombreux palestiniens orthodoxes présents en Grèce grâce à sa bonne connaissance de l’arabe. Il est élu évêque en janvier 1995, titulaire du siège de Marathon et il sert alors comme auxiliaire de l’archevêque d’Athènes.

Mgr Méliton reçoit le titre de métropolite en 2012.

Tous ceux qui ont croisé Mgr Méliton ont pu apprécier ses grandes qualités d’écoute, sa disponibilité de tous les instants et ses qualités de pédagogue, étant toujours prêt à expliquer ou préciser tel ou tel point de l’enseignement de l’Église avec patience et bienveillance.

Ses funérailles ont eu lieu le 27 décembre à Athènes. On peut voir sur les photos que de très nombreuses personnes ont accompagné le métropolite Méliton : une douzaine d’évêques et de très nombreux prêtres et fidèles.

Une pannychide a été célébrée le 31 décembre à midi à la paroisse saint Jacques de Quimper.

Mémoire éternelle !