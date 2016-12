Décisions du Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Roumanie

Le 16 décembre, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a siégé en la résidence patriarcale sous la présidence du patriarche Daniel. Dans son effort constant d’amélioration de la qualité des cours de religions, un projet de programme scolaire pour le cours de religion destiné aux collèges a été réalisé par le groupe de travail créé à cet effet en ce qui concerne le culte orthodoxe. Le Saint-Synode en a pris acte et a donné son approbation à ce que le secteur théologique et éducatif de l’Administration patriarcale poursuive les étapes de la réalisation des programmes scolaires pour le cours de religion orthodoxe destiné aux lycées. Le Saint-Synode a également pris acte de la publication des décisions de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme afférentes à la cause « Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie ». La Grande chambre a confirmé le critère de la volonté de la majorité des fidèles en ce qui concerne la restitution des lieux de cultes (voir ici le texte intégral de la décision de la Cour en français). En vue de la perspective déjà annoncée pour 2017, à savoir que cette année sera dédiée « aux saintes icônes, aux iconographes et aux peintres des églises » ainsi qu’à « la commémoration du patriarche Justinien et des défenseurs de l’orthodoxie au temps du communisme », le Saint-Synode a approuvé un complément du programme dans le cadre ecclésial national, avec un chapitre supplémentaire intitulé « Le saint Évangéliste Luc, saint Jean Damascène et saint Théodore Studite, figures emblématiques de l’année d’hommage aux saints iconographes et aux peintres d’églises ». Le diplôme et la médaille de l’année d’hommage 2017 seront offerts aux personnes qui promeuvent les valeurs éternelles de la peinture ecclésiale authentique. De même, le Saint-Synode a approuvé la création de médailles commémoratives et de diplômes « Patriarche Justinien et défenseurs de l’orthodoxie au temps du communisme ». Ceux-ci seront offerts aux personnes qui auront illustré de façon particulière la thématique de l’année commémorative 2017.

