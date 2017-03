Le bureau de presse du Patriarcat de Roumanie a publié le communiqué suivant : « Le Patriarcat de Roumanie considère avec préoccupation les mesures liées à l’officialisation éventuelle, ces jours-ci, du « partenariat civil », ceci étant matérialisé par un projet de loi qui figure en ce moment à l’ordre du jour de la Chambre des députés. Nous considérons que l’institutionnalisation d’une forme alternative de famille est contraire à la foi chrétienne et à la tradition du peuple roumain, avec des conséquences potentiellement graves pour la vie morale, familiale et sociale de celui-ci. D’un point de vue chrétien, mais aussi constitutionnel, à l’exception de l’adoption et de la parenté de sang, la famille naît exclusivement du mariage entre un homme et une femme. Le partenariat civil ne fera qu’encourager le concubinage et déresponsabilisera les deux partenaires au détriment de la mère et de l’enfant. Plus précisément, le cadre légal qui protège de façon optimale « l’éducation et l’instruction des enfants » est justement la famille (art. 48 al. 1 de la Constitution roumaine). Les tentatives visant à redéfinir la famille naturelle et traditionnelle, entérinée moralement et légalement tout au long de l’histoire de l’humanité, semble faire partie d’un agenda idéologique qui discrédite les valeurs et les bienfaits sociaux de la famille. L’Église orthodoxe roumaine continuera à défendre et à promouvoir les valeurs fondamentales de la famille traditionnelle, bénéfiques pour le présent et l’avenir de la société roumaine ».

Source