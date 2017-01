Des hiérarques de l’Église orthodoxe de Grèce ont appelé les enseignants et les parents à exprimer leur protestation et à ne pas laisser leurs enfants participer aux programmes éducatifs destinés « à déraciner les préjugés sexuels ». Le métropolite d’Hydra Éphrem a souligné que l’Église orthodoxe de Grèce est en désaccord avec la directive du ministère de l’instruction publique et se prononce contre les leçons « d’éradication de l’homophobie et de la transphobie » dans les écoles grecques. Le métropolite exhorte les parents à exprimer leur protestation et ne pas laisser enfants assister à de telles « leçons ». Le métropolite de Glyfada Paul considère que l’introduction de ce qu’il appelle « leçon de sodomie » dans les écoles n’est pas un hasard et a rappelé les propos du vice-ministre grec de l’Instruction publique lors de la « gay parade » à Salonique, selon lesquels « les écoliers doivent savoir que la diversité dans les préférences sexuelles est une richesse devant laquelle il ne faut pas ressentir de retenue ou de peur ». Selon les paroles du métropolite, dans les programmes recommandés aux écoliers par le ministère, il est proposé, à côté des discussions sur « l’homosexualité » de parler des « symboles phalliques », de recopier dans un cahier les mots injurieux qu’ils ont entendus, et regarder aussi « les films de contenu correspondant [i.e. sur l’homosexualité] ». Le métropolite Paul a appelé les enseignants et les parents à exprimer leur protestation et ne pas laisser leurs enfants participer aux nouveaux programmes en question. Quant au métropolite du Pirée Séraphim, il s’est adressé à ses fidèles dans une circulaire qui sera lue dans toutes les églises du diocèse métropolitain du Pirée lors des offices dominicaux du 29 janvier 2017. Dans son message, il appelle les parents et les écoliers à exprimer leur protestation et transmettre à la direction des écoles des déclarations de refus pour leurs enfants à participer à la semaine de « déconstruction des stéréotypes sexuels ». La manifestation en question aura lieu dans les écoles secondaires de Grèce conformément à la circulaire du ministère de l’Instruction publique, de la recherche scientifique et des affaires religieuses. Dans son message, le métropolite Séraphim déclare, entre autres : « Aujourd’hui, Satan redresse sa tête effrontément et menace de détruire tout ce qui est bon, élevé, moral, spirituel, chrétien, évangélique, apostolique et conforme à la Tradition des saints Pères, ce qui a été atteint pendant deux millénaires de la vie et de l’activité de l’Église orthodoxe. Il s’efforce de faire dévier l’homme du but de sa création qui est la soumission de la chair à l’esprit, la spiritualisation de l’homme et sa déification selon la grâce, et non le contraire, à savoir le réduire à la chair, soumettre l’esprit à la chair. Cela constitue un renversement du plan du Dieu-Trinité au sujet de l’homme. Satan veut que l’homme devienne un esclave de la chair, du plaisir, du péché, qu’il devienne non pas une créature spirituelle, mais matérielle, à l’instar des animaux sans raison ». Le métropolite Séraphim mentionne dans son message que « l’Église orthodoxe respecte la vie personnelle et privée de chaque homme en tant que choix responsable libre ». L’Église, poursuit le hiérarque, n’a aucunement l’intention de s’immiscer dans cette liberté. En même temps, explique-t-il « l’innocentisation, le soutien, la présentation des passions honteuses et infâmes comme étant un état naturel et une simple différence, heurte la conscience universelle, qui à travers les siècle reconnaît comme conduite sexuelle physiologique les relations d’un homme et d’une femme, du masculin et du féminin ». Le métropolite Séraphim rappelle que la Bible, « exprimant la volonté de Dieu, le Créateur de l’homme », « condamne l’homosexualité comme une passion (…) qui a été sévèrement puni par le feu et le soufre dans les villes de Sodome et de Gomorrhe ». « Pour tous les saints Pères, l’homosexualité est le péché le plus répugnant et impur et constitue une grande impiété devant Dieu, le créateur ». « La reconnaissance publique de l’homosexualité, outre le fait qu’elle offense la décence publique et notre conscience religieuse, envoie à la jeunesse un message de conduite sexuelle anormale et détruit les bases de la famille et de la société grecques dans les circonstances d’un problème démographique aigu, provoque des troubles psychopathologiques chez les enfants qui seront élevés par des couples homosexuels », souligne le métropolite Séraphim. « Dans le nouveau siècle du Royaume de Dieu qui est réalisé dans le cheminement historique et la vie de l’Église orthodoxe, les anciennes passions, les passions terrestres, charnelles, sont abandonnées et l’on vit dès maintenant en fonction des possibilités de chaque fidèle, soit dans le cadre de l’institution bénie du mariage (…) soit dans la vie égale aux anges des moines avec la vertu de la virginité, le cheminement du « selon l’image » jusqu’à la « ressemblance » de Dieu, la victoire de l’esprit sur la chair ».

