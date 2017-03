Dimanche de l’Orthodoxie à Munich

Le dimanche de l’Orthodoxie, à la veille du début de la session de la Conférence des évêques orthodoxes d’Allemagne, a eu lieu en la cathédrale des saints Néomartyrs et Confesseurs de Russie à Munich (Église orthodoxe russe hors-frontières) la concélébration de la sainte Liturgie par les évêques qui accomplissent leur ministère en Allemagne,. L’office était présidé par l’archevêque de Berlin et d’Allemagne, recteur de la cathédrale, assisté par le métropolite d’Allemagne et d’Europe centrale Isaac (Patriarcat d’Antioche), le métropolite d’Europe centrale et du Nord Séraphim (Patriarcat de Roumanie), l’archevêque de Berlin et d’Allemagne Théophane (Patriarcat de Moscou), l’évêque de Francfort et d’Allemagne Serge (Église orthodoxe serbe), l’évêque de Stuttgart Agapit (Église russe hors-frontières) et l’évêque de Brașov Sofian (Patriarcat de Roumanie), ainsi que des prêtres et des diacres des Églises russe, serbe et roumaine. Le métropolite d’Allemagne et d’Europe centrale Augustin (Patriarcat de Constantinople) a prié dans le sanctuaire. De nombreux fidèles ont communié. À l’issue de la sainte Liturgie a été célébré l’office de l’Orthodoxie. Lors du repas qui a suivi, les évêques et les paroissiens de la cathédrale ont eu la possibilité de communiquer avec les évêques dans une atmosphère détendue. Dans son allocution, le président de la Conférence épiscopale d’Allemagne, le métropolite d’Allemagne et d’Europe centrale Augustin, a mentionné que la famille traditionnelle et les valeurs familiales traditionnelles étaient l’objet d’attaques particulières en Europe, et a invoqué la bénédiction divine sur les familles présentes. Le soir du même dimanche, en l’église grecque de Tous les Saints de la ville a eu lieu la rencontre désormais traditionnelle des chœurs des différentes paroisses orthodoxes de Munich.

Source