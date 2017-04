Éditions de printemps du site Musique-orthodoxe.com

Dans son édition de printemps, le site Musique-orthodoxe, créé et animé par le père Michel Fortounatto, s’adresse particulièrement aux chefs de chœur pour présenter des aspects assez techniques du chant d’Eglise. Il doit être évident que celui-ci ou celle-là portent une charge plus lourde que le reste des chanteurs en présence aux offices. ‘Donner le ton’ et assurer le déroulement de l’Ordo sont leurs premières tâches. Or il n’y a pas de limites dans le panorama des compétences. Ici le chef de chœur œuvre à être, lui-même, elle-même, un chanteur accompli. La clarté intelligente et la beauté, la profondeur de la liturgie offrent un large champ pour l’expérience. Pour retrouvez donc les quatre nouveaux ‘billets’, cliquez ICI !