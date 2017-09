Eglise grecque condamne la profanation de ses églises

Suite à la controverse dans toute l’Europe de la chaîne allemande de supermarchés Lidl d’utiliser des photos de célèbres églises orthodoxes grecques avec des croix qui ont été enlevées dans la publicité et sur les emballages de sa série de produits grecs « Eridanous », ainsi qu’un certain nombre d’autres provocations, comme le tournage d’une vidéo « rap » dans une église, le diocèse de Thira de l’Église orthodoxe grecque, dont dépend les célèbres églises de Santorini, a publié une réponse condamnant ces actes. L’émoi a commencé lorsqu’un client belge de Lidl a remarqué et s’est plaint à Radio Télévision Luxembourg (RTL) de la retouche des photos par la société. « Étant donné que le diocèse métropolitain n’est pas acquis à la théorie du caractère « multiculturel » des monuments, nous précisons que la contrefaçon dans la représentation photographique d’une église pour des raisons d’opportunité politique ou commerciale ne peut être tolérée. Au contraire, cela traduit un manque de respect pour l’intégrité et la sainteté des monuments et, malheureusement, un manque d’éducation » est-il dit dans le communiqué de presse. Cela constitue une réponse aux propos du représentant de Lidl qui a expliqué ainsi le choix de la société : « Nous évitons d’utiliser des symboles religieux parce que nous ne voulons exclure aucune croyance religieuse. Nous sommes une société qui respecte la diversité et c’est ce qui explique la conception de cet emballage ». La déclaration du diocèse métropolitain a été précédée par la révélation que le distributeur français Carrefour et la société laitière grecque Megval avaient eu la même conception pour leurs emballages, utilisant des photographies des églises de Santorin avec des dômes et des clochers « amputés ». En outre, le rappeur américain Rick Ross a filmé la vidéo musicale pour son chant vulgaire et blasphématoire « Santorini Greece » à l’intérieur et autour de l’église Saint-Eustrate à Vourvourou, dans le district de Thira, où il a chanté et dansé devant le saint Autel. Le communiqué de presse du diocèse souligne qu’aucune permission n’avait jamais été accordée pour filmer à l’intérieur de l’église et mentionne qu’avec regret, le diocèse avait ordonné « une procédure disciplinaire pour vérifier les conditions de l’incident » et qu’il recherchait « les responsabilités dans la profanation du site sacré » et qu’il recourra « à la justice contre toute personne responsable ». « Si en tant que Grecs », conclut le communiqué, « nous acceptons avec légèreté de tels arguments « politiquement corrects » ou de « multiculturalisme » pour porter atteinte au respect de notre foi et de notre culture en Grèce, il nous faut alors prendre en compte que des excuses similaires sont également utilisées par des États avec des religions différentes pour justifier la profanation d’églises chrétiennes ».

