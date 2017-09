Une église orthodoxe russe sera construite à Kaboul

Sur le territoire de l’ambassade de Russie en Afghanistan sera construite une église orthodoxe russe en 2018, selon les informations parues dans le quotidien russe « Izvestia », sur la base d’informations émanant des cercles diplomatiques. Selon le journal, l’organisation des vétérans russes d’Afghanistan et d’autres sponsors seront associés au projet. L’agence « Rossotroudnitchestvo », destinée à promouvoir les valeurs nationales, culturelles et la langue russes, à l’intention de soutenir le projet. « Il fallait coordonner cette question avec l’Église et d’autres instances. Cette œuvre bonne et utile paraît tout à fait réalisable » a déclaré le représentant de « Rossotroudnitchestvo » en Afghanistan, Viatcheslav Nekrasov. L’église sera construite en pin sibérien. Actuellement, il n’y a qu’une petite chapelle installée dans les locaux de l’ambassade. La seule chose qui pourrait empêcher la réalisation rapide du projet est l’état de guerre en Afghanistan selon les représentants de « Rossotroudnitchestvo », ajoutant que « l’on tiendra compte, dans la construction, des particularités d’un pays musulman ».

