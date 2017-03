En Bulgarie, premier anniversaire de la canonisation de saint Séraphin, archevêque de Bogutchar

Le premier anniversaire de la canonisation de saint Séraphin, archevêque de Bogoutchar et thaumaturge de Sofia, a été célébré le 26 février 2017, dimanche de la tyrophagie. L’archevêque Séraphin a été ajouté au synaxaire des Églises russe et bulgare en 2016. Avec la bénédiction de Sa Sainteté le Patriarche Néophyte de Bulgarie, la Divine liturgie a été célébrée à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski par le métropolite Nicolas de Plovdiv, en concélébration avec l’évêque Mstislav de Tikhvine et de Lodeïnoe Polié (Église orthodoxe russe), plusieurs hiérarques bulgares, de nombreux clercs et moines, dont l’archimandrite Philippe (Vassiltsev), recteur du métochion de l’Église orthodoxe russe à Sofia. Le Patriarche Néophyte de Bulgarie assistait à l’office, célébré en présence de l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Bulgarie, A. A. Makarov, de l’ambassadeur de Biélorussie en Bulgaire, V. A. Voronkovitch, de l’ancien premier ministre de la République de Bulgarie, G. Bliznachki, du président de la Société athonite des Balkans, A. V. Kristov. La liturgie était chantée par le chœur mixte de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski, sous la direction de Dimitri Dimitrov, et par le chœur de chambre masculin « Résurrection », de Dniepropetrovsk, sous la direction d’A. Voskressenskaïa. Après la liturgie, le Patriarche Néophyte a prononcé une homélie, souhaitant à l’assistance une bonne fête et remerciant Dieu d’avoir donné un nouvel intercesseur à l’Église orthodoxe. L’évêque Mstislav de Tikhvine et de Lodeïnoe Polié a salué Sa Sainteté et offert au Primat de l’Église bulgare deux encolpions et une croix pectorale réalisés par les artisans du diocèse de Tikhvine. Le même jour, avec la bénédiction de S. S. le Patriarche Néophyte, l’évêque Arsène de Znepolska, membre de la commission mixte des Églises orthodoxes russe et bulgare pour la canonisation de l’archevêque Séraphin de Bogoutchar, a présidé la liturgie à l’église Saint-Nicolas, métochion de l’Église orthodoxe russe à Sofia. Il concélébrait avec le hiéromoine Zotik (Gaevski), secrétaire de la Représentation du Patriarche de Moscou et de toute la Russie auprès du Patriarche de Bulgarie, l’archimandrite Théophane (Dinovski), l’économe stavrophore Syméon Mintchev, et d’autres clercs de Sofia. S. S. Charenkova, présidente du Forum « Bulgarie-Russie », les participants de la conférence consacrée à l’anniversaire de la canonisation de saint Séraphin de Bogoutchar assistaient à la liturgie. Après l’écténie instante, l’évêque Arsène a prononcé la prière pour l’Ukraine. L’office était chanté par le chœur de la paroisse Saint-Nicolas, l’évangile était lu en bulgare. A midi, après les deux liturgies, le Patriarche Néophyte a célébré un office d’intercession devant les reliques de saint Séraphin à la crypte de l’église Saint-Nicolas. Il concélébrait avec le métropolite Nicolas de Plovdiv, l’évêque Mstislav de Tikhvine et de Lodeïnoe Poli et plusieurs hiérarques, ainsi que l’archimandrite Philippe, recteur du métochion, et le clergé des églises de Sofia. Sa Sainteté a béni une icône de saint Séraphin qui sera placée au-dessus du tombeau du saint. La prière à saint Séraphin a été lue par le métropolite Nicolas de Plovdiv. Des offices d’intercession ont été célébrés toute la journée devant les reliques.

Source