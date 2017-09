Fête de la Ceinture de la Mère de Dieu au monastère athonite de Vatopédi

Le 31 août (13 septembre avec l’ancien calendrier), l’Église orthodoxe commémore la déposition de la Ceinture de la Mère de Dieu en l’église de Chalcoprateia (située non loin de la basilique Sainte-Sophie de Constantinople). Après avoir été dérobée par le tsar bulgare Jean Asen au XIIème siècle, la relique fut reprise par les Serbes et offerte par le saint prince Lazare (+1389) au monastère de Vatopédi où elle se trouve jusqu’à nos jours. C’est ainsi que comme chaque année, cette fête a été solennellement commémorée dans ce monastère. L’office des vigiles, suivi de la sainte Liturgie était présidé par le métropolite de Sébaste Dimitri (Patriarcat œcuménique). Concélébraient avec lui l’higoumène du monastère, l’archimandrite Éphrem, l’higoumène du monastère d’Iviron, l’archimandrite Nathanaël, et de nombreux autres hiéromoines et diacres. Plusieurs centaines de fidèles venus de Grèce, Chypre, Russie, Roumanie et d’autres pays assistaient à l’office. On peut visionner ici des extraits de l’office (début des vêpres et sainte Liturgie).

