Fête de la Théophanie à Kiev et bénédiction des eaux du Dniepr

Le jour de la Théophanie, le métropolite Onuphre, Primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, a célébré la liturgie en l’église dite « du réfectoire » dédiée aux saints Antoine et Théodose, à la Laure des Grottes de Kiev. Le primat était assisté par le métropolite de Vychgorod et Tchernobyl Paul, le métropolite de Borispol et Brovary Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine, les archevêques de Boutcha Pantéléimon et de Makarov Hilarion, ainsi que des clercs de la Laure et d’autres lieux. Après la lecture de l’Évangile, le primat a expliqué l’importance de la fête de la Théophanie : « Le Sauveur par Sa venue a sanctifié non seulement l’homme, mais toute la création divine ». Le Seigneur est venu pour être baptisé par St Jean Baptiste, sans en avoir besoin, mais pour sanctifier la nature des eaux. Le primat a rappelé que « sur le Jourdain s’est accompli un grand mystère : l’apparition de la sainte et vivifiante Trinité dans le Nouveau Testament ». Le Seigneur a été baptisé également « pour accomplir toute justice – Il a indiqué à l’homme la juste route qui mène à la vie éternelle », donnant l’exemple de l’attitude que l’on doit avoir envers le sacrement du baptême. Au cours de sa vie, a souligné le métropolite Onuphre, « l’homme se heurte à beaucoup d’épreuves, de tentations, de maladies, d’afflictions, et l’eau bénite est le moyen le plus fort contre les esprits impurs et toutes sortes d’épreuves ». Pendant la liturgie le métropolite à récité la prière pour la paix en Ukraine et a procédé à une ordination sacerdotale. À la fin de la liturgie, le métropolite s’est rendu à l’église de la Protection de la Mère de Dieu dans le district d’Obolon à Kiev, où il a célébré la bénédiction des eaux du Dniepr et aspergé les fidèles avec l’eau bénite. On peut visionner ici un court film vidéo avec des extraits de la cérémonie.

