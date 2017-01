Les fidèles de différents diocèses de l’Église orthodoxe d’Ukraine ont procédé à des « flash mobs » et chanté des « koliadki » (chants populaires de Noël) pendant les jours de fêtes. Les « koliadki », les hymnes au Christ Sauveur, ont résonné dans les paroisses, les rues et les lieux publics d’Ukraine. Le 8 janvier a commencé le « marathon » des chants de Noël dans le diocèse de Lvov de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Les fidèles exécutent les chants dans les églises, et se rendent d’une paroisse à l’autre. La « flash mob » a été ouverte par le chœur de l’église Saints-Pierre-et-Paul de la ville de Jovkva, dans la région de Lvov. À Odessa, le chœur des jeunes du diocèse a chanté les « koliadki » dans les tramways qui circulaient dans la ville le soir du 8 janvier. Des jeunes garçons et filles ont voyagé dans cinq wagons peints aux couleurs de fête, annonçant joyeusement la bonne nouvelle de la Nativité dans les rues de la ville. À la fin du voyage, tous les participants se sont rassemblés près de la crèche sur la place Starosennaïa, où ils ont chanté le tropaire et le kondakion de la Nativité. À Zaporojié, près de 40 personnes ont participé à la « flash mob » au centre commercial. Les prêtres et leurs familles et leurs enfants, les paroissiens et le chœur de la cathédrale de la Protection de la Mère de Dieu ont chanté quelques « koliadki ». À la fin des chants, les participants on chanté « ad multos annos » à tous les spectateurs, aux habitants de la ville et du pays. Dans le village de Bogoroditchnoïé, les enfants de l’école du dimanche de la skite de la Laure de Sviatogorsk ont chanté devant les moniales et les paroissiens les stichères de Noël et les « koliadki », le jour de Noël, le 7 janvier selon l’ancien calendrier. Plusieurs petits films de ces manifestations peuvent être visionnés sur le site ci-dessous.

