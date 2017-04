L’archevêque d’Amérique Dimitri (Patriarcat œcuménique) a été reçu à la Maison Blanche à l’occasion de la célébration de l’indépendance grecque

Le 24 mars 2017, l’archevêque d’Amérique Dimitri (Patriarcat œcuménique) a été reçu à la Maison Blanche à l’occasion de la célébration de l’indépendance de la Grèce. À cette occasion, il a prononcé l’allocution suivante : « Monsieur le Président, suivant une tradition établie depuis plusieurs années, nous avons l’insigne honneur et le privilège particulier de nous trouver à la Maison Blanche à l’occasion de la célébration du Jour de l’indépendance grecque. Nous sommes profondément redevables, en tant que communauté grecque orthodoxe, pour une telle reconnaissance de notre peuple et pour votre gentillesse d’avoir signé la proclamation qui rend hommage à la Révolution historique grecque de 1821, laquelle a mené à la libération de la Grèce après quatre siècles amers sous la douloureuse occupation et le pouvoir de l’Empire ottoman. L’Amérique a été reliée à la Grèce d’une façon particulière et ce même avant la Révolution de 1821 et la création de la Grèce en tant qu’État indépendant. Permettez-moi de partager avec vous un exemple de l’ancienneté de ce lien fort : beaucoup de gens ne peuvent répondre lorsqu’on leur demande quelle a été la première guerre de l’Amérique sur un sol étranger. La réponse est : les guerres barbaresques, alors que Thomas Jefferson était président. À cette époque, le président Jefferson a nommé un envoyé spécial en la personne du général William Eaton qui partit en mission spéciale afin d’arrêter les pirates barbaresques qui réclamaient un tribu aux navires [américains ndt] voyageant près des États nord-africains, en particulier de la Lybie. Le 27 avril 1805 à 14h, le général Eaton, avec le lieutenant O’Bannon, menant une force d’attaque constituée de 7 marines américains et de 26 recrues grecques ainsi que de 24 mercenaires américains s’avancèrent vers la ville de Tripoli en Lybie. Dans cette bataille, les Grecs, qui avaient juré de protéger et défendre les États-Unis, menés par le capitaine Constantinos Lucas, combattirent côte à côte avec les marines américains et beaucoup tombèrent héroïquement sur le champ de bataille. Ensuite, nous devrions nous rappeler que la Grèce, avec les États-Unis, combattit du côté de la démocratie et contre la tyrannie durant les deux grandes guerres mondiales, puis pendant la guerre de Corée, lorsque les soldats du bataillon grec « Sparte » se trouvaient parmi les nombreux Grecs et Grecs-américains qui sacrifièrent leurs vies et ont reçu des citations du Congrès américain. Plus récemment, nous avons souffert ensemble de tragédies indescriptibles, particulièrement l’attaque terroriste du 11 septembre 2011, dont a été aussi victime notre église Saint-Nicolas au « Ground Zero ». Or, déterminés à surmonter toute adversité et pour prouver que l’esprit de vérité est victorieux sur le mal, nous reconstruisons ensemble le nouveau « World Trade Center », dont la nouvelle église orthodoxe grecque et sanctuaire national Saint-Nicolas, qui renaît de ses cendres, étant un symbole d’espérance et de victoire contre le mal et la barbarie. À travers l’histoire, les deux nations ont exercé sans compromis leur droit à briser le joug de la tyrannie et à recouvrer le don inestimable de la souveraineté et de l’indépendance. Avant tout, cela a eu pour point central la défense, la protection et la promotion de l’inestimable liberté religieuse. Durant nos rencontres fort courtoises en cette Maison Blanche, nous avons mentionné à maintes reprises que les idées et d’indépendance et de liberté religieuse s’appliquent douloureusement aux situations spécifiques concernant notre Patriarcat œcuménique, Chypre et l’appellation de la FYROM. Aujourd’hui, cependant, permettez-moi en outre de présenter ce pladoyer fort pour le pays même où la révolution historique de 1821 s’est produite. Ce pays est la Grèce, un allié fidèle, inflexible, dévoué, des États-Unis qui est resté vaillant malgré des circonstances exigeantes, sacrifiant des vies dans de nombreuses guerres dans lesquelles les États-Unis étaient engagés. Or, la Grèce, cet allié précieux et loyal des États-Unis, se trouve depuis les six dernières années au moins dans des épreuves et des tribulations financières continues. À cette occasion, le peuple de Grèce, et j’en parle d’expérience, se souvient très bien de l’impact sur l’Europe, et particulièrement sur la Grèce, du plan Marshall et de la doctrine Truman. Nous savons et nous sommes profondément reconnaissants aux États-Unis d’Amérique qui ont sauvé une Europe dévastée après la seconde Guerre mondiale. La contribution de l’Amérique a été réellement monumentale, aidant à rétablir financièrement une Europe ravagée par la guerre. Aujourd’hui, comparée à l’assistance gigantesque dont avait besoin l’Europe après la seconde guerre mondiale, une assistance bien moindre est nécessaire pour la Grèce afin de récupérer financièrement et de fonctionner à nouveau comme un État dynamique. Ce faisant, la possibilité sera donnée à la Grèce de reprendre et de poursuivre son rôle vital comme allié fidèle et nation qui a produit des vagues de cultures et de civilisation réussies pendant 6000 ans. En ce jour de l’indépendance grecque, nous prions Dieu avec ferveur de mettre fin à ce calvaire de la Grèce, la mère de la démocratie, de la culture, de la philosophie, de la science et même un modèle d’action caritative envers des centaines de milliers de réfugiés. Nous demandons la paix dans notre monde blessé. Nous prions pour les États-Unis, le ferme défenseur de la liberté et de la justice pour tous ; pour la famille du Président, le Président, et le Vice-président des États-Unis, et pour tous les gens qui ont besoin de l’assistance divine et humaine. Nous prions et nous croyons. Nous prions et nous espérons. Nous prions et sommes dans l’attente reconnaissante de votre initiative positive. Merci, Monsieur le Président ».

