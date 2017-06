Le jour de la Pentecôte, 13 prêtres uniates ukrainiens ont tenté de s’emparer de l’église orthodoxe de Kolomyïa (Ukraine occidentale)

Le jour de la fête de la Pentecôte, des prêtres de l’Église gréco-catholique ont fait irruption dans une église orthodoxe et y ont célébré la liturgie. À l’aide des autorités locales et des activistes du mouvement « Tchornaya sotnya » [« la centaine noire », mouvement fasciste ukrainien, ndt], les gréco-catholiques (uniates) ont tenté de s’emparer de l’église orthodoxe de la Mère de Dieu située à Kolomyïa, dans le district d’Ivano-Frankiv, en Ukraine occidentale. Le jour de la Pentecôte, les prêtres de l’Église gréco-catholique sont entrés dans l’église et y ont célébré leur liturgie. Comme le raconte le recteur de l’église de l’Annonciation de la Très Sainte Mère de Dieu, l’archiprêtre Basile Kobelsky, ils sont venus à l’église avec un stratagème. « Ce jours des activistes et des prêtres de l’Église gréco-catholique ukrainienne ont organisé leur marche traditionnelle sur les tombes des volontaires de la légion ukrainienne [formation militaire sous l’empire austro-hongrois, ndt], qui se trouvent non loin de notre église. Le représentant des Services de sécurité ukrainiens (SBU) vint me trouver pour me demander que je les laisse entrer et prier dans l’église. Nous avons donné notre accord. Mais les prêtres gréco-catholiques, qui étaient au nombre de treize, sont entrés directement dans le sanctuaire et ont commencé à célébrer la liturgie. Nous ne nous attendions pas à cela », a déclaré le prêtre. Selon les gréco-catholiques, le but poursuivi était de convaincre la communauté paroissiale orthodoxe de se soustraire à la hiérarchie du Patriarcat de Moscou et de transmettre les droits d’utilisation de l’église, qui appartiennent à l’Église orthodoxe d’Ukraine, à l’Église gréco-catholique d’Ukraine. L’acte des intrus a provoqué la protestation de la communauté, et un conflit a surgi dans la cour de l’église. Le 23 mai déjà, les membres du conseil municipal local avaient tenté de transmettre l’église au « Patriarcat de Kiev » ou aux gréco-catholiques. Le président du conseil municipal avait alors promis que personne ne s’emparerait par la force de l’édifice et que l’on demanderait l’avis des fidèles de la communauté de l’Église orthodoxe d’Ukraine. L’archiprêtre Basile Kobelsky, a dit que jusqu’à maintenant, aucune déclaration officielle n’était venue de la part des autorités locales, mais les représentants du diocèse orthodoxe se sont adressés aux observateurs de l’OSCE et ont prévenu la représentation locale des Services de sécurité ukrainiens des provocations possibles. L’église de l’Annonciation de la Très sainte Mère de Dieu fait partie des monuments architecturaux d’importance nationale dans le district d’Ivano-Frankiv, qui se trouvent sous la protection de l’État et sous la tutelle du Bureau régional de l’administration publique. Selon le recteur de l’église, la décision des membres du conseil municipal concernant le transfert de juridiction de l’église est purement politique, favorisant les « tendances de l’époque ».

