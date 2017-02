Répondant au correspondant de « l’Union des Journalistes orthodoxes » ukrainiens, le métropolite du Monténégro et du Littoral Amphiloque a déclaré que le chef du « Patriarcat de Kiev » Philarète ne croit pas en Dieu. « Nul n’a le droit de faire ce qu’accomplit, malheureusement, ce Denisenko [Philarète, ndt]. Cela est très triste, mais je le connais. Lorsqu’il était métropolite du Patriarcat de Moscou, candidat au poste de patriarche de Moscou, je l’ai rencontré. Je considère que s’il avait été alors élu, il n’y aurait actuellement aucun « Patriarcat de Kiev ». Je l’ai dit et dois le répéter : je doute que Denisenko croit en Dieu », a déclaré le métropolite du Monténégro. « Lorsque j’ai vu qu’il avait demandé des armes à l’Amérique pour tuer son peuple, soutenir une guerre sanglante en Ukraine, je ne pouvais le croire ! C’est honteux ! Cet homme ne peut croire en Dieu. Que Dieu lui donne le repentir. En tant que personne privée, il peut vivre comme il le veut, mais il a utilisé son poste de métropolite de Kiev pour accomplir un schisme », a déclaré Mgr Amphiloque. « La pire déchirure qui puisse exister, est le schisme ecclésial. Il a déchiré la tunique du Christ en Ukraine, la Russie de Kiev. La Laure des Grottes de Kiev est une perle de l’Orthodoxie mondiale. À l’échelle non de l’Ukraine, mais du monde entier et de toute l’Église orthodoxe. Comment n’a-t-il pas honte d’accomplir de tels crimes contre son peuple, contre son Église » a poursuivi le hiérarque. Son « Patriarcat de Kiev » est fondé sur la haine. Comment peut-il célébrer la Liturgie alors qu’il éprouve la haine envers ses frères ?! Pense-t-il que c’est en cela que se trouve l’avenir de l’Ukraine et du peuple ukrainien ? Ensuite, je poserai cette question : comment ce Denisenko compte-t-il paraître devant le visage du Christ Dieu lors du Jugement redoutable ? Après tous ces crimes qu’il commet contre lui-même, son peuple, l’Église de Dieu en Ukraine. Comment pense-t-il rencontrer Dieu ? Il est habitué à rencontrer Porochenko, les autres politiciens et chercher de l’aide auprès d’eux. Or, maintenant, il lui faut chercher l’aide du Seigneur. Et je lui souhaite sincèrement ainsi qu’à ses partisans de se libérer du mensonge, de la haine, sur lesquels il tente de bâtir l’avenir et de l’Ukraine, du peuple ukrainien et de l’Église orthodoxe d’Ukraine. J’espère beaucoup que Dieu l’aidera. Excusez-moi de parler ainsi, mais en déchirant l’Église et l’unité du peuple de la Russie de Kiev, Denisenko aide satan à détruire l’unité du peuple et du Corps ecclésial de la Russie de Kiev. Que Dieu lui donne la raison. Et que Dieu nous donne à tous la raison, afin de séparer ce qui est ecclésial de ce qui est national » a conclu le métropolite.

Source