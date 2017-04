Le patriarche de Moscou Cyrille a adressé ses condoléances aux familles des victimes des attentats terroristes à Saint-Pétersbourg

Le patriarche de Moscou Cyrille a exprimé ses condoléances aux parents et proches des victimes des actes terroristes qui ont eu lieu à Saint-Pétersbourg. Le lundi 3 avril vers 14h30, une ou deux explosions, selon les diverses sources, se sont produites dans le métro de la ville. L’une, a eu lieu à la station « Sennaïa Plochtchad », dans le centre. Selon les informations du Comité national anti-terroriste, l’attentat a fait des morts et des blessés. « S.S. le patriarche transmet ses plus profondes condoléances aux parents et aux proches des victimes, prie pour le repos de leurs âmes ainsi que pour le rétablissement de tous ceux qui ont été blessés pendant l’explosion », a déclaré à l’Agence RIA-Novosti, le secrétaire de presse du patriarche, le prêtre Alexandre Volkov. Comme l’a indiqué le service de la communication du diocèse métropolitain de Saint-Pétersbourg, l’archiprêtre Nicolas Brydine, chef du Département des œuvres caritatives et des services sociaux du diocèse de Saint-Pétersbourg, est en liaison opérationnelle avec la direction du Ministère des situations exceptionnelles de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad ainsi qu’avec le Comité pour la politique sociale de la ville. Dès réception des informations concernant les adresses des hôpitaux où sont dirigés les blessés, des prêtres seront envoyés dans chacun d’eux pour soutenir spirituellement les victimes et de leurs proches. Avec la bénédiction du métropolite de Saint-Pétersbourg Barsanuphe, toute l’aide spirituelle possible et le cas échéant matérielle, seront accordées aux familles des morts et des blessés suite à ces explosions.

Source