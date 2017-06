Le patriarche de Roumanie Daniel, à l’occasion de la fête de la Pentecôte en la cathédrale patriarcale de Bucarest : « L’eau vive se manifeste avec le feu purificateur dans les larmes du repentir »

Le jour de la Pentecôte, le patriarche de Roumanie a célébré la sainte Liturgie avec les vêpres de la génuflexion en la cathédrale patriarcale de Bucarest. Dans son homélie, le patriarche Daniel a évoqué l’œuvre du Saint-Esprit dans l’Église et la création entière. Dans la première partie de sa prédication, le patriarche a rappelé le contexte et la signification de l’événement célébré le jour de la Pentecôte. Celle-ci est la fête au cours de laquelle l’Esprit Saint, envoyé par Dieu le Père et à la demande de Dieu le Fils, est descendu dans le monde et a sanctifié les disciples du Sauveur, les préparant pour leur mission. Leur sanctification s’est accompagnée par une œuvre grande, celle de la diffusion de l’Évangile du salut à tous les peuples. La fête de ce jour marque la fondation de l’Église et l’établissement de la communion entre les hommes. Le jour de la Pentecôte est le jour de la constitution de l’Église par des personnes et des peuples différents. L’Esprit Saint rassemble dans l’amour de la Très sainte Trinité des personnes différentes de tempérament, de caractère, d’âge, de classe sociale, d’ère géographique, a souligné le patriarche Daniel. Des Juifs de différentes nations s’étaient rassemblés à Jérusalem à l’occasion de la fête de la première Loi de Moïse sur le Mont Sinaï. Mais maintenant, ils ont reçu quelque chose de bien plus grand que la loi du Sinaï : Le Saint-Esprit Lui-même, qui procède du Père et repose dans le Fils, comme il est dit dans l’office des vêpres de la Pentecôte. La communion, par l’Esprit, est totale. Par Lui, nous devenons frères entre nous et fils de Dieu : le Saint-Esprit nous adopte dans l’amour de Dieu le Père sur la base de la foi dans Dieu le Fils, a précisé le patriarche. Continuant, il a évoqué les formes de l’Esprit Saint sous lesquelles Il apparaît dans les textes bibliques. Ces figures expriment son œuvre dans le monde. L’Esprit Saint n’a pas la figure d’un homme parce qu’Il ne fait pas concurrence au Dieu-homme, ni ne le complète, mais plutôt Il Le confirme et Il Le communique. Il Le partage avec les hommes qui croient en Jésus-Christ et font la volonté du Père dans les cieux, a ajouté le patriarche. Paradoxalement, conformément à l’épitre lu le jour de la fête, l’Esprit Saint est descendu sous la forme de langues de feu, tandis que dans le texte de l’évangile lu le même jour, le Sauveur parle de l’Esprit Saint comme d’une eau vivifiante. Ces aspects nous appellent à comprendre la grandeur de l’œuvre de la Sainte Trinité dans l’Église. L’Esprit Saint est le feu de l’amour divin qui rassemble dans l’unité ce qui est aliéné et divisé, séparé et hostile. C’est le feu saint, purificateur des péchés et des passions ; c’est celui qui réchauffe les cœurs de ceux dont l’âme est endurcie et ils les rend communicatifs et fervents intercesseurs. L’Esprit Saint illumine nos esprits pour comprendre la Sainte Écriture et la vie éternelle. L’Esprit Saint est aussi l’eau vivifiante qui sous la forme de la grâce présente dans l’homme l’incite à jaillir vers les cieux. Cette eau vivifiante est aussi une eau purificatrice des péchés et répond à notre soif d’amour illimitée. De nombreux amours sont limités, éphémères et souvent trompeurs, tandis que l’amour apporté dans l’âme de l’homme par l’eau vivifiante du Saint Esprit est un amour pur, saint, non éphémère, humble et miséricordieux. L’eau vivifiante et le feu purifiant se manifestent dans les larmes du repentir, quand sous le feu du regret des péchés accomplis, l’homme commence à pleurer. C’est pourquoi le repentir a été appelé deuxième baptême. Prions la Très sainte Trinité pour que l’Esprit Saint qui est envoyé par le Père ensemble avec le Fils, et qui fonde l’Église du Christ, nous purifie, nous illumine, nous sanctifie, nous accorde l’amour saint et chaleureux envers Dieu, a conclu le patriarche. Après la sainte Liturgie, les hiérarques présents ont célébré les Vêpres de la génuflexion, dans le cadre desquelles, ils ont lu devant les Portes royales les sept prières spéciales d’invocation de la Sainte Trinité et ont béni les branches de tilleul et de noyer symbolisant les langues de feu qui sont descendues sur les apôtres. À la fin des vêpres, le primat de l’Église roumaine a présenté ses vœux à l’occasion du dimanche des parents et des enfants qui coïncidait cette année avec la Pentecôte.

Source