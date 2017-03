Le patriarche de Roumanie Daniel : « Le patriarche Justinien est un exemple lumineux de service de l’Église du Christ »

Le quarantième anniversaire du décès du patriarche de Roumanie Justinien Marina a été commémoré le 25 mars 2017 en l’église du monastère de Radu Vodă à Bucarest. S.S. le patriarche Daniel a prié pour le repos de l’âme de ce digne patriarche qui a mené l’Église orthodoxe roumaine pendant environ trois décennies, dans une période orageuse pour l’Orthodoxie roumaine. Son patriarcat, comme l’a mis en lumière le patriarche Daniel, a coïncidé avec la période de la plus féroce persécution de l’Église par le régime communiste athée. Avec beaucoup de courage, d’équilibre, de diplomatie et de ténacité, il a cherché à défendre l’Église contre les frappes systématiques du pouvoir politique, choisissant la voie d’une résistance farouche, camouflée sous un discours « favorable » aux leaders communistes. Il s’est opposé aux abus et ingérences du parti d’État dans la vie de l’Église et aux tentatives de celui-ci de transformer l’Église en une institution faible, a expliqué le patriarche Daniel. Le patriarche Daniel a pris la parole après l’office de requiem célébré en l’église du monastère Radu Vodă, où s’est endormi pour l’éternité le patriarche Justinien Marina. Au préalable, l’évêque vicaire de l’archevêché de Bucarest, Mgr Timothée de Prahova, avait célébré la liturgie avec plusieurs prêtres et diacres. « Nous exprimons notre gratitude à la mémoire de ce digne archipasteur de l’Orthodoxie roumaine qui a aimé l’Église du Christ avec un amour sans limite et a réussi avec sagesse et un esprit de sacrifice à défendre, préserver et transmettre les valeurs éternelles de notre foi ancestrale » a souligné le patriarche Daniel. Dans son homélie, le patriarche Daniel a mis en évidence l’esprit de sacrifice du patriarche Justinien et a évoqué ses vertus et ses efforts qui l’on transformé en un modèle digne d’être imité par tous les serviteurs de l’Église du Christ. Son travail pastoral, culturel, missionnaire, spirituel et social pour le bien de l’Église orthodoxe roumaine représente pour nous, aujourd’hui, hiérarques, clercs et fidèles, un modèle et un inspirateur lumineux de fidélité et de service au Sauveur Jésus-Christ et à Son Église » a souligné le primat. Conformément à sa volonté, le patriarche Justinien Marina a été inhumé dans l’enceinte du monastère Radu Vodă. Né le 22 février 1901 dans la localité de Suești, dans le district de Vâlcea, il a effectué des études à la Faculté de Théologie orthodoxe de Bucarest et fut un temps prêtre de paroisse. Devenu veuf, il a été sacré en 1945 évêque-vicaire de l’archevêché de Iași. Deux années plus tard, il est devenu archevêque de Iași et métropolite de Moldavie et de Suceava, tandis que le 6 juin 1948, il a été intronisé patriarche de Roumanie. Il est décédé le 26 mars 1971. On peut visionner sur le lien ci-dessous l’office de requiem célébré par le patriarche de Roumanie Daniel.

Source