Le président turc s’apprête à prier à Sainte-Sophie à Constantinople Vendredi saint

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan s’apprête à prier vendredi 14 avril à Sainte-Sophie à Constantinople, l’église déclarée musée en 1934 par le père de la Turquie républicaine Kemal Ataturk. Il sera accompagné des représentants de son parti AKP et des chefs religieux à Istanbul. Vendredi prochain est le Vendredi saint et l’événement se déroulera deux jours avant le référendum du 16 avril fortement soutenu par Erdogan en Turquie pour établir une présidence absolutiste néo-ottomane et islamiste. Ainsi, Erdogan, surnommé le «nouveau sultan» pour son extrémisme politique, cherchera à canaliser les fidèles musulmans en faveur d’un vote « Oui » («Evet»). Selon le calendrier musulman, le mois d’avril (Nisan) est le mois de naissance de Mohammed. L’annonce de cet événement est publiée dans les journaux pro-gouvernementaux, présentant le dernier livre de l’historien turc Mustafa Armagan intitulé «L’intrigue de Sainte-Sophie» (Aya Sofia Entrikalari). Ainsi, cherchent-ils à créer et à préparer le climat pour la prière, présenté comme volonté du président turc. Le livre prétend que le décret signé par Kemal Ataturk en 1934 transformant Sainte-Sophie de la mosquée en un musée n’est pas authentique. Selon Armagan, la signature de Kemal Ataturk sur le décret est fausse. Par conséquent, l’acte n’aurait pas de valeur juridique et, l’église peut être utilisée comme une mosquée, comme cela a été le cas après la conquête turque de Constantinople en 1453. Pour justifier ses thèses, l’historien turc rapporte que la signature de Kemal Ataturk sur le décret de 1934 serait différente de toute autre signature faite par le père de la République turque dans les précédents actes. Des sources diverses sont citées dans le livre qui prétend, selon l’auteur, que la transformation de Sainte-Sophie en un musée a été le résultat de la pression de diverses forces internationales de l’Occident, dirigée par l’ambassadeur des États-Unis Joseph Grew. Mustafa Armagan note également que la visite de Kemal Ataturk à Sainte-Sophie en 1935, trois mois après sa proclamation en tant que musée, n’a été signalée dans aucun journal turc de l’époque, mais seulement par le journal de langue grecque Apogevmatini publié le 7 février 1935, à Istanbul. L’auteur cite la forte réaction du journal égyptien « El Risale », fortement opposé à la transformation de Sainte-Sophie en musée. Ainsi, le climat pré-référendaire devient de plus en plus tendu et polarisé. D’autre part, le climat a été favorisé et créé par Erdogan lui-même avec ses déclarations récentes contre la période kémaliste, lorsqu’il a proclamé: « Cette période, qui a commencé en 1923, est sur le point de se terminer. Et c’est ainsi ».

