L’église du monastère de Devič (Kosovo) a été consacrée après sa restauration

Le jour de la fête du saint tsar Uroš et de saint Joannice de Devič, le jeudi 15 décembre 2016, la sainte liturgie a été célébrée par l’évêque de Budimlija et Nikšić Joannice, assisté par l’évêque de Ras et Prizren Théodose, les prêtres et les moines d’un grand nombre de diocèses de l’Église orthodoxe serbe. Avant la sainte Liturgie, l’église rénovée du monastère a été consacrée par l’évêque Théodose. Celle-ci avait été incendiée et profanée par les extrémistes albanais en 2004. Entre-temps, l’église a été entièrement rénovée, les fresques préservées ont été restaurées, et une nouvelle iconostase a été peinte par les moniales du monastère de Končul. Plusieurs centaines de fidèles venus de Serbie, du Monténégro et de la République serbe de Bosnie assistaient à l’office. « Aujourd’hui, ici, en ce lieu éprouvé, nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir, de ressentir de l’allégresse, car ce lieu de souffrances témoigne en même temps qu’il est aussi un lieu de résurrection… Le monastère de Devič a souffert de nombreuses fois dans son histoire, mais a toujours eu cette force et cette grâce de Dieu de renaître à chaque fois, de rassembler à nouveau le peuple, les moniales, et de redevenir un lieu de pèlerinage dans lequel le peuple viendra » a déclaré l’évêque Joannice. « Chaque fois, quand cette église est restaurée, elle devient encore plus solide, plus belle, plus somptueuse et majestueuse à nos yeux, et certainement aux yeux de Dieu, a souligné Mgr Théodose. À l’issue de la Liturgie et de l’office de la « Slava », l’higoumène du monastère, Mère Anastasie, avec les sœurs, ont offert un repas à toutes les personnes présentes. À l’époque récente, le monastère a été incendié à deux reprises : en 1941, par les membres du parti fasciste albanais, qui a martyrisé le prêtre du monastère, le père Damascène, et en 2004 par les extrémistes albanais. Un recueil de textes sur ce monastère a été traduit en français et publié par la paroisse orthodoxe serbe Saint-Sava de Paris.

