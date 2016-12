L’Église orthodoxe de Géorgie canonise deux rois, deux higoumènes et un catholicos

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Géorgie, lors de sa réunion du 21 décembre 2016, a canonisé deux rois, Bagrat III et Salomon Ier, deux higoumènes, Nina (Amilakhvari) et Tamara (Mardzhanishvili), ainsi que le catholicos-patriarche Callistrate (Tsintsadzé), qui se trouvait à la tête de l’Église de Géorgie durant les années difficiles 1930 à 1950 du siècle passé. Bagrat III (960-1014) est connu comme unificateur de la Géorgie. Il réussit à réunir presque toute la Géorgie à l’exception de Tbilissi, qui resta sous l’autorité des Arabes. Salomon Ier (1753-1784) était le roi d’Iméréthie (Géorgie occidentale) durant la seconde moitié du XVIIIème s. Il combattit avec succès les Turcs et s’allia avec la Russie. Le catholicos-patriarche Callistrate naquit en 1866 dans une famille de prêtre, dans un village d’Iméréthie. Il fut diplômé du séminaire de Tiflis et de l’Académie ecclésiastique de Kiev. En 1892, il fut ordonné prêtre. En 1925, il devint évêque et, en 1932, fut élu catholicos. Il s’est alors efforcé d’arrêter les fermetures d’églises, leur destruction et leur pillage. Quant à l’higoumène Nina (Amilakhvari), elle vécut durant la seconde moitié du XIXème siècle. Elle œuvra à la renaissance de la vie monastique au monastère Sainte-Nina à Samtavro (Mtskheta).

L’higoumène du grand habit Tamara (Mardjanishvili, 1869-1936) devint moniale au monastère de Bodbé, où sainte Nina acheva ses jours terrestres. En 1902, elle devint higoumène de ce monastère. En 1905, après avoir été visée par un attentat pendant la révolution, elle fut transférée à Moscou, où elle prit la tête de la communauté de la Protection de la Mère de Dieu. Elle fonda ensuite le skite de saint Séraphim et de l’icône de N.D. du Signe près de Moscou. Après que les bolcheviques l’eurent fermé, elle vécut dans la banlieue de Perkhuchkov, puis fut arrêtée en 1931, et exilée en Sibérie. Trois ans après, alors gravement malade, on l’autorisa à revenir dans la région de Moscou, où elle décéda en 1936.

Source