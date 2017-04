Les prêtres de Saint-Pétersbourg ont rendu visite aux blessés de l’attentat terroriste

Selon les dernières informations, 14 personnes sont décédées et 49 se trouvent dans les hôpitaux. Les prêtres du diocèse de Saint-Pétersbourg visitent les blessés dans les hôpitaux, afin de leur assurer un soutien spirituel et psychologique. Les journées des 4 au 6 avril sont déclarées jours de deuil. Le patriarche de Moscou a célébré un office de requiem le 4 avril pour les personnes décédées à cette occasion. Le 5 avril, en la cathédrale de la Sainte-Trinité d’Izmaïlovo à Saint-Pétersbourg un autre office de requiem a été célébré pour toutes les Pétersbourgeois victimes d’attentats. « Des gens en rien coupables sont décédés » a déclaré, entre autres le patriarche Cyrille après l’office de requiem du 4 avril. « Pourquoi perçoit-on avec une telle acuité le décès de ces gens lors des actes terroristes causés par une volonté humaine mauvaise ? Parce que chacun se met à la place de ceux qui sont décédés. Il est impossible de prédire où et quand peut être accompli un tel acte terrible, et c’est précisément pourquoi l’information sur les victimes de la terreur marque aussi profondément chaque homme sensé. Dans un acte terroriste se manifeste dans toute sa laideur, son horreur, le mal humain, sans aucune fioriture ni ornement. Lorsque l’on réfléchit à ces terribles phénomènes, on comprend qu’on ne peut aucunement « flirter » avec le mal » a ajouté le patriarche. Les prêtres du diocèse de Saint-Pétersbourg visitent les blessés dans les hôpitaux, ce qu’a communiqué le site du Département synodal des œuvres caritatives et du service social. « 14 personnes sont entrées à l’hôpital N°26, dont 7 ont été renvoyés immédiatement chez elles, leurs blessures n’étant que minimes, a déclaré l’archiprêtre Eugène Goriantchik. « Une personne se trouve jusqu’à présent en réanimation. Actuellement, les gens demeurent dans un état de choc, raison pour laquelle nous nous limitons à un simple contact, sans leur apporter quelque aide pour le moment. Dans un jour ou deux, nous pourrons avoir un dialogue avec eux, et c’est alors que nous commencerons à comprendre quels sont leurs besoins concrets » a-t-il précisé. Avec la bénédiction du métropolite de Saint-Pétersbourg et de Ladoga Barsanuphe, a eu lieu le 5 avril, en la cathédrale de la Sainte-Trinité d’Izmaïlovo, un office de requiem pour tous les Pétersbourgeois, victimes d’actes de terrorisme. Durant l’office ont été commémorés nommément les victimes de l’explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg le 3 avril, ainsi que ceux qui ont péri à bord du vol Charm-el-Cheikh le 31 octobre 2015 et les victimes de l’explosion « Nevsky Express, Moscou-Saint-Pétersbourg » du 27 novembre 2009. Après l’office de requiem a été célébré un office d’intercession pour les blessés, dont la plupart sont encore dans les hôpitaux de Saint-Pétersbourg. Toute l’aide spirituelle et le cas échéant, matérielle, sera prodiguée aux familles des morts et des blessés.

Source