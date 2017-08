Liturgie solennelle à Tirana à l’occasion du 25ème anniversaire de la nomination de l’archevêque Anastase à la tête de l’Église orthodoxe d’Albanie

La renaissance canonique de l’Église orthodoxe d’Albanie retient deux dates importantes : le 24 juin, qui est la date la plus importante et marque le jour où S.B. Anastase a été élu par le Patriarcat de Constantinople comme archevêque de l’Église d’Albanie, laquelle avait été détruite par l’athéisme, et le 2 août, jour où le nouvel archevêque s’est présenté devant son troupeau de l’église de l’Annonciation lors de l’office de son intronisation. Il y a exactement 25 ans, ces deux événements ont donné lieu au commencement de ce que l’on peut appeler un miracle : la renaissance de l’Église autocéphale d’Albanie de ses ruines, processus qui continue jusqu’à présent. Lors de cet anniversaire important, tous les membres de l’Église orthodoxe d’Albanie ressentent de la gratitude envers la personne qui a rendu possible ce miracle, qui a prié et soutenu l’Église même en ses moments les plus difficiles, c’est-à-dire l’archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, Mgr Anastase. Vous devez vous connecter en cliquant sur Login pour accéder à l'intégralité de l'article.

Source (dont photographie) : Église orthodoxe d’Albanie