L’une des plus anciennes églises orthodoxes d’Italie, l’église Saint-Nicolas de Merano, a été transmise à l’Église orthodoxe russe

L’église Saint-Nicolas de Merano, qui est l’une des plus anciennes églises russes d’Italie, a été transmise à l’Église orthodoxe russe. La signature de l’accord a eu lieu le 31 mars 2017 dans la capitale du Haut-Adige, Bolzano. Le document a été signé, pour l’Église orthodoxe russe, par l’évêque de Bogorodsk Antoine, administrateur des paroisses du Patriarcat de Moscou en Italie. La paroisse orthodoxe au Tyrol du Sud a été constituée à la fin du XIXème siècle, lorsque cette région faisait partie de l’Empire austro-hongrois. En 1884 fut consacrée la première église orthodoxe dédiée à saint Nicolas à Merano. Quelques années après, en 1897, l’église fut aménagée dans l’étage supérieur d’un bâtiment de deux étages, qui faisait partie de la « Villa Borodine ». Durant la première guerre mondiale, l’église a été fermée, et les offices n’ont repris qu’en 1997. Depuis lors, ils sont célébrés régulièrement. Toutefois, jusqu’à présent, les horaires des offices étaient fixés chaque année en accord avec les autorités municipales. Or, maintenant, la paroisse dispose de toute latitude à cet égard, comme du droit d’utiliser l’église de façon permanente.

