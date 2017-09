La mémoire des nouveaux martyrs et confesseurs du Kazakhstan a été célébrée dans la prière à Alma Ata

Le 15ème dimanche après la Pentecôte est fêtée la Synaxe des nouveaux martyrs et confesseurs du Kazakhstan. À cette occasion, le chef du diocèse métropolitain de la République du Kazakhstan, le métropolite d’Astana et du Kazakhstan, a célébré la Liturgie en la cathédrale de l’Ascension de la ville d’Alma Ata, assisté de nombreux prêtres et diacres. Au cours de la Liturgie, le métropolite a récité la prière pour la paix en Ukraine. Des prières ont ensuite élevées pour le repos de l’âme des hiérarques, prêtres, moines et moniales et tous les chrétiens orthodoxes qui « lors des années des féroces persécutions par les athées ont été martyrisés et tués, sont morts de faim, des suites des blessures, des maladies et du fait des travaux dépassant leurs forces dans les camps et les prisons ». Dans les années 1930-1950 se trouvait l’une des sous-divisions du Goulag, dite « Karlag » (Camp de travaux forcés de Karagandine). Parmi ses détenus se trouvait un grand nombre d’évêques, prêtres, moines et laïcs. En 2008, avec la bénédiction du patriarche de Moscou Alexis II a été établie la fête de la Synaxe des nouveaux martyrs et confesseurs qui ont souffert en terre de Kazakhstan. La fête a été fixée le premier dimanche après le 3/16 septembre, jour de la mémoire du premier martyr de la terre de Kazakhstan, l’évêque de Vernensk Pimène. La fête de la synaxe a été introduite dans le ménologe de l’Église orthodoxe russe avec la bénédiction patriarcale le 28 février 2008.

Source