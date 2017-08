Message du métropolite de Kiev Onuphre à l’occasion du 26ème anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine

À l’occasion du 26ème anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine, le métropolite de Kiev onuphre a adressé le message suivant au président Porochenko ainsi qu’aux autorités civiles et religieuses d’Ukraine :

« Je vous envoie à tous mes vœux à l’occasion du Jour de l’Indépendance de notre État ukrainien. Cette année, nous fêtons le 26ème anniversaire de l’indépendance et nous rendons humblement grâce à Dieu pour les bienfaits et la bonté qu’Il nous a accordées et qu’Il nous accorde à tous. C’est avec douleur dans le cœur que nous vivons le conflit militaire qui, très malheureusement, continue encore dans l’Est de notre État. Des prières sont élevées sans cesse dans nos églises pour notre pouvoir et notre peuple ukrainiens, et nous croyons que ce temps n’est pas éloigné, lorsque le Seigneur nous bénira tous par la paix. L’Église orthodoxe d’Ukraine fait tout son possible afin d’atténuer les conséquences de la guerre. Nous aidons les personnes déplacées, nous accomplissons un travail diligent et complexe en vue de la libération de nos prisonniers, et, dans la mesure de nos possibilités, nous soutenons les personnes démunies. Nous prenons soin, avec une attention particulière, de notre unité et faisons tout pour que l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, vivent dans un respect mutuel, se souvenant que nous sommes les enfants d’un seul prince, saint Vladimir, et citoyens d’un seul État ukrainien. Nous sommes profondément convaincus que ce ne sont pas les conflits, mais l’amour fraternel et la tolérance mutuelle entre nous, qui sommes différents en matière d’opinions religieuses, de convictions politiques, lesquelles sont dressées devant nous par la vie, que nous serons aptes à rendre l’État et la terre ukrainienne forts, florissants et riches. Encore une fois, j’adresse à tous mes vœux à l’occasion de l’indépendance de l’Ukraine. Que Dieu nous bénisse tous ».

Source