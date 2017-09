Les moines de la Laure des Grottes de Kiev organise des repas pour les nécessiteux

Le département social de la Laure des Grottes de Kiev a organisé un repas pour les nécessiteux. Cette action de bienfaisance a reçu la bénédiction du supérieur du monastère, le métropolite de Vychgorod et de Tchernobyl Paul. À l’action « Nourris ton prochain » ont participé plus de cent personnes. Après le repas, les invités ont eu des entretiens avec le clergé sur des thèmes spirituels. Comme le mentionne le responsable de cette action, l’adjoint du chef du département des œuvres sociales de la Laure de Kiev, le hiéromoine Gleb (Kazmiriouk), la tradition de service au prochain existe à la Laure depuis sa création. « Au cours de toutes les années, l’Église et notre saint monastère se sont occupés de tous les nécessiteux qui y venaient et recevaient consolation, joie, aide et possibilité d’être écoutés », a déclaré le père Gleb. Il est prévu que des repas caritatifs pour les nécessiteux soient désormais organisés chaque semaine par le département social de la Laure.

Source