Nous jeûnons pour voir la résurrection

Le jeûne n’est pas un régime alimentaire. Il en a pourtant bien l’apparence puisqu’il s’agit de contrôler le corps. Est-il esclave des passions ? Ou bien est-il un lieu où nous glorifions Dieu, où nous nous élevons vers Lui ? Quel est le but de l’abstinence de graisses et de la prise de nourriture carémique ? Importe-t-il à Dieu que notre repas soit carémique ou non ?

Nous contrôlons le corps en nous abstenant de consommer certains aliments car leur abondance, avec la boisson, porte préjudice à notre pureté. Car s’alimenter avec modération cela nous aide à être continent. Mais ce n’est pas là le plus important.

Le plus important, c’est ce que nous dit l’Evangile : « Si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi » (Matthieu 5,14). Celui qui te calomnie et te fait du tort a péché et toi tu souhaites qu’il se libère de son péché. Tu ne lui rends pas la haine pour la haine, sinon tu tombes dans le péché. Il te revient de le guérir, tu es son médecin. Jeûner sans pardonner est une perte de temps. Le régime alimentaire est alors sans valeur. Le pardon, autrement dit l’amour, signifie que nous ramenons tout homme dans le sein de Jésus.

La seconde chose dont parle l’Evangile est la joie, il faut que nous jeûnions dans la joie. La joie que l’apôtre Paul nomme « le fruit de l’Esprit » (Galates, 5,22), la joie dans le Christ, la joie des vertus que nous acquérons durant le jeûne, la joie de la prière que nous offrons.

La troisième chose dont parle l’Evangile aujourd’hui, est la plus difficile : « N’amassez point de trésors sur la terre » (Matthieu 5,22). Ceci ne veut pas dire que n’aies pas de compte en banque, non, mais bien que ton cœur ne s’y trouve pas. Où est ton cœur ? Jésus veut ton cœur, donne-le Lui. Ne mets rien d’autre dans ton cœur. En mettant le Christ dans ton cœur, tous tes problèmes trouveront leur solution. Si tu mets le Christ dans ton cœur, tu ramènes ceux avec lesquels tu t’es querellé, tu les ramènes dans ton cœur car tu crois que ton trésor c’est le Christ.

Durant le carême, nous évoquons l’amour de l’argent. Nous disons que tu dois fuir cet amour car il est meurtrier, car si l’argent te domine tu n’as plus de cœur. Si toi tu le domines, alors ton cœur demeurera pur, tendre, aimant, ouvert.

Toute cette pratique, qui dure quarante-neuf jours, est un acte d’abstinence, dont le but unique est que nous contemplions la résurrection. Moïse et Elie jeûnèrent avant de voir Dieu. Tu ne peux voir le Seigneur si tu es souillé par le péché. Pour que tu puisses vivre, tu as besoin d’aimer Celui qui est ressuscité d’entre les morts, qui a été crucifié par amour pour toi, t’a donné toute Sa vie et Son amour et t’a rétabli comme fils de Son Père.

Tu ne peux jouir de tout cela qu’après avoir dompté tes passions et ta colère. Tu ne peux contempler le Seigneur que si tu as contemplé les hommes, que si tu les as aimés, que si tu leur as pardonné. Dès lors, si tu les as ramenés à toi, tu les auras ramenés à Jésus.

Demain, nous entrerons dans ce combat (jihâd) dans cet état d’esprit, dans un esprit chrétien indulgent, humble, pour que nous puissions contempler le Christ le jour de Pâque.

Georges [Khodr], métropolite de Jbeil et Batroun et leurs dépendances (Mont-Liban)

Dimanche du Pardon, 26 février 2017

(traduit de l’arabe par Marcel Pirard pour Orthodoxie.com)

Source