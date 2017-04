Office de prières pour le retour des évêques d’Alep – le samedi 22 avril à 17h à Vaucresson

L’Archevêché orthodoxe antiochien de France, d’Europe occidentale et méridionale organise un office de prières pour le retour des deux évêques d’Alep qui aura lieu le 22 avril 2017 à 17h à l’église Saint-Hélène des grec-orthodoxes d’Antioche 12 avenue de la Celle Saint Cloud 92420 Vaucresson en présence des représentants des autorités civiles et religieuses et des Églises orientales. Le 22 avril 2013, Mgr Yohanna (Jean) Ibrahim, archevêque syriaque orthodoxe d’Alep, et Mgr Boulos (Paul) Yazigi, archevêque grec orthodoxe de la même ville, étaient enlevés à l’ouest d’Alep en Syrie. Les deux évêques s’étaient rendus en voiture avec un chauffeur, dans cette région pour tenter de négocier la libération de deux prêtres enlevés en février précédent : le père Michel Kayyal (catholique arménien) le le père Maher Mahfouz (grec-orthodoxe). C’est l’un des enlèvements les plus étranges en période de guerre puisqu’il n’y a eu aucune revendication. Même les médias ne s’intéressent pas beaucoup à cette affaire, jugée peu sulfureuse et surtout incompréhensible.

