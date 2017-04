Ordination d’un nouveau prêtre au Limbourg (Belgique)

Le 5éme dimanche du Carême, le Métropolite Athénagoras de Belgique et Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg a célébré la divine liturgie dans la paroisse de Sainte Barbe à Genk. Durant la divine liturgie, Son Eminence a ordonné prêtre l’un des diacres de la Sainte Métropole, le père Antonios Tarlizos qui va dorénavant servir la paroisse néerlandophone des Trois Hiérarchies à Hasselt, capitale du Limbourg, région dans le Nord-Est de Bruxelles.Lle père Antonios est marié et père de trois enfants, qui vont bientôt devenir quatre. Il est néerlandophone d’origine grecque et a été ordonné diacre à Bruxelles le Dimanche de l’Orthodoxie, tandis que précédant l’ordination, il aidait en tant que chantre la paroisse historique d’Anvers.

Dans son discours, le Métropolite Athénagoras de Belgique loua le grand mystère du sacerdoce, donna des conseils patristiques au nouveau prêtre et remercia son épouse et ses proches pour leur soutient dans le chemin difficile du service dans le vignoble du Seigneur. « Quel Dieu est grand comme notre Dieu? Tu es le Dieu qui fait tes merveilles »! Quelle joie peut se comparer avec la joie que nous vivons aujourd’hui? Quels mots peuvent décrire le miracle qui est accompli aujourd’hui? Quel homme peut comprendre l’honneur magistral qui t’es donné, c’est à dire te trouver dans le sacristain devant le trône du Seigneur? Dans peu de temps tu procèderas au sacrifice non sanglant, tu diviseras l’Agneau de Dieu, pour la vie et le salut de l’Humanité … Dans monde polymorphe d’aujourd’hui, l’Eglise Orthodoxe a beaucoup à apporter. Quiconque connaît la théologie et pratique orthodoxe, est appelé à donner une réponse aux questions de l’homme contemporain, tant du point de vue théologique qu’anthropologique et existentiel. L’Orthodoxie aujourd’hui est plus que jamais avec un esprit d’ouverture et porteuse de sens. »

A la joie du père Antonios se sont joints plusieurs prêtres de la Métropole, des chorales interprétant des hymnes en grec et en néerlandais, les proches et amis du père ainsi que de nombreux fidèles.

