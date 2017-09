Le pape et patriarche d’Alexandrie Théodore II se rendra en visite officielle à Belgrade du 22 au 29 septembre. Lors de son arrivée à Belgrade, le patriarche Théodore II sera solennellement accueilli en la cathédrale Saint-Michel, où une doxologie sera célébrée. Le samedi soir 23 septembre, le patriarche assistera aux vigiles, également en la cathédrale. Le lendemain, les patriarches Théodore II d’Alexandrie et Irinée de Belgrade y concélébreront la divine liturgie, avec des hiérarques et des prêtres des deux Églises. Les jours suivants, le patriarche Théodore II visitera les monastères de Krušedol, Hopovo, Žiča, Studenica, Sopoćani, Peć, Dečani, Ravanica, ainsi que la ville de Niš. Les deux patriarches rencontreront des hautes personnalités de l’État et de la société serbes. Les deux primats et les membres de leurs délégations auront également des entretiens sur les problèmes que rencontrent leurs Églises. L’une des principales questions abordées sera les causes et les conséquences des souffrances et de l’exode des peuples, particulièrement du Moyen Orient et d’Afrique.

