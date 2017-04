Parution de la nouvelle édition de l’ « Annuaire de l’Église orthodoxe »

La nouvelle édition de l’Annuaire de l’Église orthodoxe en France vient de paraître (format 15 x 21 cm – 100 pages).

S’y trouvent:

Une carte avec les 280 lieux de culte orthodoxe en France.

La présentation de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France.

Une liste de tous les lieux de culte par département avec vos références.

La liste des évêques, des prêtres et des diacres au nombre de 340.

Les monastères et les écoles de théologie.

Les mouvements, institutions et médias.

Les revues, maisons d’éditions, librairies et ciergeries.

Les ateliers de chant liturgique et d’iconographie.

La liste des membres du clergé décédé depuis 2014.

Commande et règlement à adresser au père Samuel,

Monastère de Cantauque – 11250 Villebazy

Tél : 04 68 31 69 61 – Courriel : aofrance@nordnet.fr

Chèque libellé à l’ordre de : ”Association monastère de Cantauque”

Page dédié

Tarifs port compris :

1 exemplaire : 15€

3 exemplaires : 30€

5 exemplaires : 40€

Pour la vente en paroisse ou en magasin

(à partir de 10 ex.), demandez les tarifs.