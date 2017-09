Plus de 12 000 visiteurs en deux jours à la cathédrale de la Sainte-Trinité à Paris à l’occasion des Journées du patrimoine

Plus de 12 000 visiteurs en deux jours se sont rendus à la cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité et au nouveau Centre orthodoxe russe à Paris à l’occasion des Journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre. « Les parisiens et les touristes ont patienté plusieurs heures avant de pouvoir entrer dans la cathédrale et de pouvoir visiter les salles d’exposition du centre. Les visiteurs ont été accueillis par le clergé et le personnel de la cathédrale, ces derniers répondant à toutes les questions de ceux qui souhaitaient faire plus ample connaissances avec les activités du Centre culturel et spirituel. »

Source (dont photographie): Église orthodoxe russe (diocèse de Chersonèse)